Vélemény

Üdv a fedélzeten, sógor koma!

Ahol a hugica férjéből miniszter lesz, ott nyilván vége az urambátyám világnak.

Pilhál Tamás
Pilhál Tamás
nepotizmusMelléthei-Barna MártonMagyar Péter 2026. 05. 01. 12:48
Hát most ennek vége. Mostantól nem gond, ha valaki a miniszterelnök rokona, és máris miniszteri stallumot kap. Mostantól mindez nem bűn, nem gyanús, hanem érdem. Sőt dicsérendő. Az említett gyűlölettengely már simogatja is Magyar Péter buksi fejecskéjét, amiért ilyen remek döntést hozott. A szekta pedig ég felé emelt karokkal, réveteg tekintettel skandálja: „Péter! Péter!”

Emlékszünk? Maga Péter úr is így kezdte bimbózó politikai karrierjét: felesége révén állami posztokra ejtőernyőztette magát. Csak semmi nepotizmus, semmi urambátyám! Csak az volt a baja, hogy nem juthatott elég magasra, nem lett miniszter, miközben a neje az volt. És ez végtelenül frusztrálta. Annyira idegbe jött, hogy árulóvá lett, vett egy pártot, tett bele huszonhat embert, kért (és kapott) nyugati és kijevi segítséget, külföldi titkosszolgálati támogatást, Facebook-algoritmust. A többi már történelem.

Soros-ügynökből külügyér, közpénzért tokaplasztikázóból hadügyér, cipőboltosból rendőrminiszter. És sógor komából igazságügyi miniszter. Ez így tökéletes, így kerek egész. A műsor pedig az lesz, amit megjövendöltünk. Csak dőljünk hátra, és figyeljünk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
