lövöldözésmonori rendőrkapitányságsérülés

Lövöldözés volt Monoron, azonnal intézkedtek a rendőrök

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Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 06. 11. 17:30
rendőrautó
illusztráció Forrás: Pexels
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Az eset előzménye egy korábbi konfliktus volt, amely során egy 17 éves fiatal könnyű sérülést szenvedett. Ezt követően a sértett hozzátartozói indultak el a feltételezett elkövetők felkutatására, ami végül az incidenshez vezetett.

A monori rendőrök azonnal megkezdték az adatgyűjtést és a tanúk felkutatását. A gyors nyomozati munkának köszönhetően azonosították a feltételezett elkövetők által használt járműveket, valamint azok helyét.

A nyomozók végül két helyszínen összesen négy férfit állítottak elő. A tanúkutatást követően több olyan embert is kihallgattak, akik érdemi információkkal segítették az események tisztázását.

A monori rendőrkapitányság csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt folytat büntetőeljárást. A négy férfit – a 30 éves P. Eriket, az 56 éves Sz. Lászlót, a 24 éves S. Adriánt és a 34 éves V. Zoltánt – őrizetbe vételük mellett hallgatták ki gyanúsítottként, és kezdeményezték letartóztatásukat.

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