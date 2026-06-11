Lövöldözés volt Monoron, azonnal intézkedtek a rendőrök

Az eset előzménye egy korábbi konfliktus volt, amely során egy 17 éves fiatal könnyű sérülést szenvedett. Ezt követően a sértett hozzátartozói indultak el a feltételezett elkövetők felkutatására, ami végül az incidenshez vezetett.
A monori rendőrök azonnal megkezdték az adatgyűjtést és a tanúk felkutatását. A gyors nyomozati munkának köszönhetően azonosították a feltételezett elkövetők által használt járműveket, valamint azok helyét.
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