Lövöldözés volt Monoron, azonnal intézkedtek a rendőrök

Az eset előzménye egy korábbi konfliktus volt, amely során egy 17 éves fiatal könnyű sérülést szenvedett. Ezt követően a sértett hozzátartozói indultak el a feltételezett elkövetők felkutatására, ami végül az incidenshez vezetett.

A monori rendőrök azonnal megkezdték az adatgyűjtést és a tanúk felkutatását. A gyors nyomozati munkának köszönhetően azonosították a feltételezett elkövetők által használt járműveket, valamint azok helyét.