A szorgalma lett a veszte: kirúgták a fiatal nőt, mert mindig túl korán ment dolgozni
Hiába akart jó benyomást kelteni, végül elveszítette az állását egy 22 éves spanyol nő, aki rendszeresen a hivatalos munkakezdés előtt érkezett a munkahelyére. A dolgozót többször is figyelmeztették, a bíróság pedig végül a munkáltatónak adott igazat.
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