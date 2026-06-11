NFLSuper BowlPatrick MahomesKansas City Chiefsszerződés

Térdszalagszakadása után a történelem legbusásabb szerződését kapta meg az NFL szupersztárja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az amerikai profi ligákban már eddig is csillagászati összegeket lehetett keresni, de most az amerikai futball-liga (NFL) egyik játékosa hamarosan történelmi pénzeket kap. Patrick Mahomes az NFL első olyan játékosa lesz, akinek a szerződése meghaladja az 500 millió dollárt, miután új megállapodást kötött a Kansas City Chiefs csapatával.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 17:04
Az NFL egyik legjobbja, Patrick Mahomes bő félmilliárd dollárt kereshet majd Fotó: Getty Images via AFP/Stacy Revere
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