Térdszalagszakadása után a történelem legbusásabb szerződését kapta meg az NFL szupersztárja
Az amerikai profi ligákban már eddig is csillagászati összegeket lehetett keresni, de most az amerikai futball-liga (NFL) egyik játékosa hamarosan történelmi pénzeket kap. Patrick Mahomes az NFL első olyan játékosa lesz, akinek a szerződése meghaladja az 500 millió dollárt, miután új megállapodást kötött a Kansas City Chiefs csapatával.
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