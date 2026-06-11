Borítókép: Az MCC dilomaosztó rendezvénye (Fotó: Ladóczki Balázs)
Orbán Balázs: Nehezebb időszak jön, de az MCC jövőjét illetően bizakodó a vezetés
Az eddigi könnyebb időszak után terheltebb évek következhetnek a tehetséggondozás számára, ugyanakkor az MCC vezetői szerint az intézmény jövője továbbra is biztosított. A Mathias Corvinus Collegium diplomaosztóján Orbán Balázs kuratóriumi elnök és Szalai Zoltán főigazgató az MCC szerepéről, a tehetséggondozás fontosságáról és a jövő kihívásairól beszélt.
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