A legjobb magyar teniszezők közül egyéniben Gálfi Dalma (117.) van még versenyben ezen a héten, ő az ilkley-i challengertorna pénteki nyolcaddöntőjében az amerikai Elizabeth Mandlik (174.) ellen lép pályára.
Serena Williams és Nick Kyrgios sem így képzelte a búcsúját a visszatérés után
Serena Williams és Victoria Mboko párosa visszalépett a londoni tenisztorna negyeddöntőjétől. A hollandiai s’Hertogenbosch városában rendezett versenyen Udvardy Panna és Fucsovics Márton is búcsúzott csütörtökön. Stuttgartban Nick Kyrgios állt meg egy győzelemnél, vagyis ugyanannyi mérkőzést nyert a héten, mint Williams, Udvardy és Fucsovics.
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