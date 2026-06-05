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Holló őszödi beszéde

Beismerő vallomást tett Holló Gábor balliberális oligarcha, a Hírkereső nevű hírgyűjtő oldal tulajdonosa.

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Pilhál Tamás
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Holló GáborHírkeresőmanipuláció 2026. 06. 05. 5:00
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Van még egy érdekes rész az interjúban, amikor Holló arról beszél: 2022-ben nagyon sajnálta „szerencsétlen” Márki-Zayt, akit a „ráhúzott háborús propagandával tönkretettek”. Nos, Márki-Zayra senki sem húzott háborús propagandát, csupán ő maga kotyogta ki a jobboldalinak aligha nevezhető Partizánban, hogy ha a NATO azt akarja, akkor bizony küldünk majd magyar katonákat Ukrajnába. Ezt mondta, mert ezt gondolta, és hatalmon nyilván ezt tette volna. Egy ilyen nyilatkozat kampánytémává tétele nem fideszes „propaganda”, hanem a valóság bemutatása. Holló ezzel tökéletesen szemléltette, mi az eljárásrend sumák portáljánál: nem a hazugság számít neki letekerendő „propagandának”, hanem az, ami kínos az éppen aktuális konteómessiásának.

Ha lenne bárkinek ideje, ereje, érkezése, hogy a mostani kampány híreit, botrányait egyenként szétszálazza igazságtartalom, megalapozottság szerint, majd mérlegre tegye, arra jutna: nem csupán a Fidesz vesztett most csatát, hanem a valóság. „Európa legszegényebb és legkorruptabb országa.” „Zsolti bácsi.” „Aszad elnök különgépe Ferihegyen landolt.” „A Fidesz kémtollal/kétezer titkosszolgával figyeltet engem.” „Internetzavaróval zavarják az élőzést.” „Nem lesz választás, nem adják át a hatalmat.” És ezer hasonló. Közben a másik oldal hiába „támad” valódi és súlyos tartalmú hangfelvételekkel, ha a Facebook vagy Holló manipulátor révén azokból legfeljebb annyi jut el a magyarokhoz, hogy azokat a mesterséges intelligencia hamisította. 

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