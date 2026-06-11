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Vélemény

A remény jelentősége a politikában

Maradandót, kikezdhetetlent hoztunk létre, amire mindig támaszkodhatunk, bárhogyan is árad a jövőben a fékeveszett agresszivitás Tiszája.

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Török István Péter
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reményválasztáspolitikaisten 2026. 06. 11. 5:20
Fotó: Vémi Zoltán/ Világgazdaság
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Ennek egyik örvendetes jele a nemrég létrehozott Védvonal. 

Minél inkább remélünk a Jóistenben, annál erősebben tudunk bízni egymásban is, támaszkodhatunk egymásra. A nemzeti oldal olyan közösségi, kölcsönösségen alapuló értékeket teremtett az elmúlt tizenhat évben, amit nem tud kikezdeni a másik oldal bizalmatlanságot szító, reménytelenséget sugalló, kizárólagosan agresszív érzelmi retorikája sem, hiszen értékeink a Jóistenben gyökereznek, reményünk Tőle származik. 

Ezeket az objektív értékeket, a biztos alapokon álló reményünket nem tudják elvenni, bármilyen helyzetbe is kerülünk mi, magyar patrióták. Ez a remény a patrió­ták reménye. A Jóisten segítségével és gondviselésével, szorgalmunkkal, másokba vetett bizalmunkkal és kellő önbizalmunkkal valami maradandót, kikezdhetetlent hoztunk létre, amire mindig támaszkodhatunk, bárhogyan is árad a jövőben a bizalmatlanság, a reményvesztettség, a fékeveszett agresszivitás Tiszája.

Mit tehetünk a következő időszakban mi, akik a keresztény reményre alapozzuk jelenünket és jövőnket? Mire tanít bennünket a keresztény remény? Elsősorban arra, hogy maradjunk realisták, fogadjuk el saját limitáltságainkat, bízzunk a Jóistenben, legyen kellő önbizalmunk, ne hagyjuk, hogy a másik oldal szította bizalmatlanság, majd az azt hamarosan követő pesszimizmusuk megbontsák közösségeinket! Ha a Jóisten mindannyiunk fölött van, akkor nekünk nem új reményre van szükségünk, hanem régi reményünk megerősítésére, megszilárdítására.

A szerző teológus-pszichológus

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