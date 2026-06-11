A remény jelentősége a politikában

Mit tehetünk a következő időszakban mi, akik a keresztény reményre alapozzuk jelenünket és jövőnket? Mire tanít bennünket a keresztény remény? Elsősorban arra, hogy maradjunk realisták, fogadjuk el saját limitáltságainkat, bízzunk a Jóistenben, legyen kellő önbizalmunk, ne hagyjuk, hogy a másik oldal szította bizalmatlanság, majd az azt hamarosan követő pesszimizmusuk megbontsák közösségeinket! Ha a Jóisten mindannyiunk fölött van, akkor nekünk nem új reményre van szükségünk, hanem régi reményünk megerősítésére, megszilárdítására.

A szerző teológus-pszichológus