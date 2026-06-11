A remény jelentősége a politikában

Ennek egyik örvendetes jele a nemrég létrehozott Védvonal.
Minél inkább remélünk a Jóistenben, annál erősebben tudunk bízni egymásban is, támaszkodhatunk egymásra. A nemzeti oldal olyan közösségi, kölcsönösségen alapuló értékeket teremtett az elmúlt tizenhat évben, amit nem tud kikezdeni a másik oldal bizalmatlanságot szító, reménytelenséget sugalló, kizárólagosan agresszív érzelmi retorikája sem, hiszen értékeink a Jóistenben gyökereznek, reményünk Tőle származik.
Ezeket az objektív értékeket, a biztos alapokon álló reményünket nem tudják elvenni, bármilyen helyzetbe is kerülünk mi, magyar patrióták. Ez a remény a patrióták reménye. A Jóisten segítségével és gondviselésével, szorgalmunkkal, másokba vetett bizalmunkkal és kellő önbizalmunkkal valami maradandót, kikezdhetetlent hoztunk létre, amire mindig támaszkodhatunk, bárhogyan is árad a jövőben a bizalmatlanság, a reményvesztettség, a fékeveszett agresszivitás Tiszája.
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