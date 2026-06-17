Magyar Péter bukni fog

Ám így sem jó ez, mert a konkurencia az konkurencia! Sokkal jobban nézne ki, ha csak egy Péter – és éppenséggel miért ne ő – lenne az anyafarkas dédelgetett egyetlene. Mert nagy pszichés sebet, sérülést okoz a konkurencia, mert mindig a másik fölé kell kerekedni, mert mindig meg kell őt alázni. Nem tudom, ehhez mit szólnának Róma lakosai, de meg sem érdemlik, hogy erről megkérdezzük őket, hisz SSS Péternek minden ötlete elképesztően zseniális és neki mindig igaza van! Érdekes megfigyelni tekintetét, amikor minket, konkurenciának tekintetteket kioszt, megfélemlít: mert ahogy árad a Tisza – legalább akkora vehemenciával –, árad gyűlölködő irigysége is. Az irigység viszont egy felvállalhatatlan érzés, nem szabad kimondani, jobb hallgatni róla, mert annak nyílt kifejezése egyenlő lenne a vereséggel, a kisebbségrendűség beismerésével, sőt magával a szégyennel. Az irigység etimológiailag erre utal: invidia, azaz ferdén, gonosz szemmel nézni.

Ezzel eljutottunk a második S-hez, a szégyenhez. De lehet mást is kezdeni a szégyenérzet felbukkanását veszélyeztető irigységgel? Álcázni. Hogyan? Az igazságérzet vagy a büszkeség köntösében. SSS Péternek különleges igazságérzete van, önmagán kívül szinte már mindenkit lopással, csalással, hazugsággal vádol, és éppen ő akarja helyreállítani az igazságszolgáltatást! Fontos, hogy SSS Péter mindent megtesz a szégyenérzete rejtegetésére, iszonyú energiákat fektet a projekcióiba, de éppen ezek buktatják le: azt vetíti a másikra, ami benne fortyog. Hogy ő nem lehet olyan, mint a másik, de hát különben is, hogyan lehet a másiknak több! És SSS Péter eldönti, hogy még annyi se legyen már, ami eddig volt, felezzük le, spóroljunk vele!