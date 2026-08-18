miniszterelnökkormánymtvaMagyar Péter

Semmitmondások és a virtuális kormányzás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Zavarban lennék, ha fel kellene sorolnom azokat az intézményeket, amelyeket a Tisza Párt és vezére az elmúlt száz napban felszámolt vagy a saját érdekében átszervezett.

Bánó Attila
2026. 08. 18. 5:10
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Hajdú Gábor és Borsa Miklós köztévéhez történt kinevezése, illetve menesztése körüli botrány láthatóan nem nagyon zavarta a miniszterelnököt. Talán még élvezte is, hogy a közfigyelem rá terelődik, mint egykor Gábor Zsazsára. Hajdú az M1 Híradó főszerkesztője, Borsa pedig műsorvezetője lett volna. A kinevezéseket 2026. augusztus 3-án jelentette be az  MTVA. A hírt a Telex is megírta és közösségimédia-felületén megosztotta. Ez alá csatolta Magyar Péter ezt a kommentet: „Nem hinném…” Tudjuk, a miniszterelnöki komment, vagyis a „valódi cselekvés” megtette hatását. A közmédia másnap közleményben jelentette be, hogy mégsem a kinevezettek töltik be a szóban forgó pozíciókat. Az MTVA a közösségi oldalán közölte: „Az M1 Híradó bejelentett főszerkesztőjének és műsorvezetőjének: Hajdú Gábornak és Borsa Miklósnak megbízását visszavonta a közmédia vezetősége”. Igen, a Tisza-kormány a legnagyobb kánikula idején is dolgozik.

Magyar Péter tud beszélni, de azt is tudja, hogy miről ne beszéljen. Baka András államelnöki jelöléséről akkor sem volt hajlandó nyilatkozni, amikor az Országgyűlésben erre vonatkozó kérdéseket kapott. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője Facebook-videójában példátlannak nevezte a miniszterelnök hallgatását. „Ma olyan történt a parlamentben, ami még soha. Magyar Péter nem reagált a napirend előtti felszólalásomra. Eddig mindig hosszú litániá­kat mondott, bármilyen téma merült fel, de most benne is megakadt a szó” – mondta Rétvári Bence. Magyar Péter ez ügyben való hallgatása érthető. A beígért társadalmi egyeztetésnek nyoma sincs, a korábbi jelölések kudarca kínos a Tiszának, és most már saját táborukból is egyre több kritika éri őket.

Valaki nemrég az új, felnőtt generációt kommentművelt generációnak nevezte. Ők azok, akik főként kommenteket olvasnak, és ezek alapján alakítják ki a saját véleményüket. „Ez a kommentművelt nemzedék. A legveszélyesebb a világon.” Magyar Péter és a Tisza párt ehhez a veszélyes nemzedékhez beszél, ennek akar megfelelni. A miniszterelnök tud beszélni, de ennek a rétegnek a hergelése kezelhetetlen állapotokat hozhat. A lecsendesítéshez pedig nem lesz elég a prédikáció.

Az idézet szerint a kommentek távol állnak a valós tényektől. A tények ismerete viszont behozhatatlan előnyt jelent. És igaza van, az idő nekünk dolgozik.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekfacebookon

Jókívánság

Hegyi Zoltán avatarja

A levél lényege a végén, a könnyes búcsúban rejtezik. Hogy legyek munkanélküli.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.