Semmitmondások és a virtuális kormányzás

A Hajdú Gábor és Borsa Miklós köztévéhez történt kinevezése, illetve menesztése körüli botrány láthatóan nem nagyon zavarta a miniszterelnököt. Talán még élvezte is, hogy a közfigyelem rá terelődik, mint egykor Gábor Zsazsára. Hajdú az M1 Híradó főszerkesztője, Borsa pedig műsorvezetője lett volna. A kinevezéseket 2026. augusztus 3-án jelentette be az MTVA. A hírt a Telex is megírta és közösségimédia-felületén megosztotta. Ez alá csatolta Magyar Péter ezt a kommentet: „Nem hinném…” Tudjuk, a miniszterelnöki komment, vagyis a „valódi cselekvés” megtette hatását. A közmédia másnap közleményben jelentette be, hogy mégsem a kinevezettek töltik be a szóban forgó pozíciókat. Az MTVA a közösségi oldalán közölte: „Az M1 Híradó bejelentett főszerkesztőjének és műsorvezetőjének: Hajdú Gábornak és Borsa Miklósnak megbízását visszavonta a közmédia vezetősége”. Igen, a Tisza-kormány a legnagyobb kánikula idején is dolgozik.

Magyar Péter tud beszélni, de azt is tudja, hogy miről ne beszéljen. Baka András államelnöki jelöléséről akkor sem volt hajlandó nyilatkozni, amikor az Országgyűlésben erre vonatkozó kérdéseket kapott. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője Facebook-videójában példátlannak nevezte a miniszterelnök hallgatását. „Ma olyan történt a parlamentben, ami még soha. Magyar Péter nem reagált a napirend előtti felszólalásomra. Eddig mindig hosszú litániá­kat mondott, bármilyen téma merült fel, de most benne is megakadt a szó” – mondta Rétvári Bence. Magyar Péter ez ügyben való hallgatása érthető. A beígért társadalmi egyeztetésnek nyoma sincs, a korábbi jelölések kudarca kínos a Tiszának, és most már saját táborukból is egyre több kritika éri őket.

Valaki nemrég az új, felnőtt generációt kommentművelt generációnak nevezte. Ők azok, akik főként kommenteket olvasnak, és ezek alapján alakítják ki a saját véleményüket. „Ez a kommentművelt nemzedék. A legveszélyesebb a világon.” Magyar Péter és a Tisza párt ehhez a veszélyes nemzedékhez beszél, ennek akar megfelelni. A miniszterelnök tud beszélni, de ennek a rétegnek a hergelése kezelhetetlen állapotokat hozhat. A lecsendesítéshez pedig nem lesz elég a prédikáció.