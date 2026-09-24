Áll a balhé, áll a bál

A dologból botrány lett, de akkora, hogy Rodrinak bocsánatot kellett kérnie az ellenféltől, amit meg is tett.

Ez viszont kevés!

Bocsánatot kért? Hamut kellett volna szórni a fejére. Esdekelni kellett volna, pitizni és térden csúszni, mint IV. Henrik császárnak Gergely pápa előtt 1077-ben. A szabadság korában ez a módi. Olyan csak a régi reak­ciós világban volt, az elnyomás idejében, hogy az emberek csak úgy mondtak valamit, dalokat szereztek, kabaréban gúnyolódtak. Most a szabad világ korát éljük, tehát nagyon meg kell gondolni, hogy mikor mit mondasz.

Carlos Corberán, a Valencia vezetőedzője kevesellte is. „Értem én, hogy az egyik játékostársának mondta, nem a nyilvánosságnak szánta, de akkor is. Ilyesmit nem mondunk a szaktársainkról, mert hát Rodri ugyanazt a foglalkozást űzi, mint a Valencia játékosai. És Rodri azt is elfelejtette, hogy a mi szurkolóink megtapsolták őt, ahogy a világbajnok spanyol válogatott valamennyi játékosát. Erre ilyen becsmérlő szavakat használ. Tudom, hogy utólag elnézést kért, de ez a minimum.”

Ez már a gondolatrendőrség szintje, és még csak durvát se mondott. Neki kellett bocsánatot kérnie, miközben mások „kihallgattak” egy magánbeszélgetést. Majd a kihallgatott magánbeszélgetés tartalmával telekürtölték a világot és kárt okoztak neki.

Én amúgy ezt a ki kit sért dolgot szörnyűnek tartom. Mármint hogy valakinek „gyűlölködő” nézetei vannak vagy se. Normális világban azt gondolsz, amit akarsz, azt szeretsz vagy utálsz, lényeg, hogy a Btk.-t meg a Ptk.-t nem sértheted meg.

Ha azt mondom, X – ide helyettesítsünk be bármit, foglalkozást, ­rasszt, származást, nemzetiséget, életkort, nemi identitást vagy most már ezek szerint futballistát is –, az nem azt jelenti, hogy „mocskos X”, hanem neki az a neve. Nem azt jelenti, hogy „valaki, akit gyűlölök, és ki kell irtani még ma délutánig, és mire lejár a Depeche Mode-CD-m, egy se éljen a földön belőle”. Nem. Az pusztán egy főnév!