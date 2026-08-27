A válságból kivezető út

Megjegyzem, nemcsak az irodalom meg nemcsak a rock volt (van, lesz) válságban az elmúlt száz évben, így értelemszerűen nemcsak Waszlavik Gazember Mónika Lászlónak kellett megmutatnia a válságból kivezető kiutat, de például a film is. A hangosfilm megjelenése idején, az 1920-as évek vége felé sok teoretikus – például Rudolf Arnheim – úgy vélte, hogy a beszéd és a hang tönkreteszi a film tisztán vizuális művészetét. A televízió elterjedésekor, az 1950-es években, amikor a háztartásokba beköltöztek a tévékészülékek, a mozik látogatottsága drasztikusan visszaesett. Ekkor születtek az első komolyabb esszék a hagyományos mozizás alkonyáról. (Lehet, akkor még nem árusítottak a mozik bejáratánál popcornt. Ez is lehetett a baj, meg persze a mozik nem a plázákban voltak.)

Később a digitális átállás (2000-es évek) időszakában a celluloidszalagok eltűnése és a digitális kamerák, vetítők térnyerése is újabb vitahullámot indított el. Sok alkotó szerint a film elvesztette fizikai valóját és textúráját.

No de vissza az irodalomra. És a válságra.

A magyar irodalomtörténetben az „irodalom válsága” egy ciklikusan visszatérő, szinte állandósult toposz – mint valami nátha –, amely legalább öt-hat nagyobb hullámban (korszakban) csúcsosodott ki a 19. század elejétől egészen a 21. századig. Valahányszor átalakult a társadalmi-politikai berendezkedés vagy megváltoztak a média- és olvasási szokások, a magyar írástudók azonnal kongatni kezdték a vészharangot.

A magyar irodalmi intézményrendszer születésekor paradox módon máris megjelent a válsághangulat. Berzsenyi Dániel és Kölcsey Ferenc is kongatta. Az irodalmi élet hiánya, az olvasóközönség passzivitása, a mecénások elmaradása és a „pennaháborúk” (például a Mondolat-vita). (Ismerősek amúgy ezek a mondatok? Csak nekem tűnik úgy, hogy ez a jelenre is kiválóan alkalmazható?) Berzsenyi elszigeteltségében a magyar kultúra pusztulását látta, míg Kölcsey híres, 1826-os Nemzeti mohóság című esszéjében az eredetiség hiányát és a mély intellektuális tartalom fájdalmas elsorvadását nehezményezte. Az 1848–49-es szabadságharc leverése után az irodalom fizikai és szellemi értelemben is megsemmisülni látszott. Bénultság és kiútkeresés töltötte meg a lelkeket, s a honfibú volt minden rendes ember étele és itala. Arany János, Kemény Zsigmond és a korabeli kritikusok, például Gyulai Pál is hallatták szavukat, s minderre rátett az elnyomás, a cenzúra és a legfontosabb alkotók (Petőfi halála, Vörösmarty elborulása, mások börtöne vagy emigrációja) ­miatti űr. Arany János híres, Vox humana (1850) című versében és elméleti írásaiban is a megszólalás lehetetlenségéről, a költői szerep kiüresedéséről cikkezett. Úgy tűnt, a nemzethalál víziója az irodalom halálával kezdődik. De mivel a jóból és a válságból sosem elég – tehát a válság mégis jó, mert serkenti a nagy műveket? –, jött a két világháború közötti „versválság” és kulturális krízis. Ez volt a magyar irodalomtörténet talán legmélyebben dokumentált válságvitája. A Trianon utáni sokk és a gazdasági világválság egybeesett a műfaji formák kimerülésével. Babits Mihály 1928-ban A vers jövendője című írásában fejtette ki, hogy a modern líra elszakadt a közönségétől. Szigeti Csaba irodalomtörténész ezt úgy foglalta össze: „a versválság a költészet válsága, a költészet válsága az irodalom válsága, az irodalom válsága pedig a kultúra válsága”. 1927-ben és a 30-as években kiterjedt körkérdések és sajtóviták zajlottak az „irodalom válságáról” (ahol Kosztolányi és Schöpflin Aladár is megszólalt), kritizálva a ponyva, a „filléres irodalom” előretörését és a minőségi folyóiratok elszegényedését.