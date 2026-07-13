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Ha már spórolni akarunk csak annyi kellene, hogy betiltanák az MI használatát, ami iszonyat energiát pocsékol és maga a környezetszennyezés.

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Pozsonyi Ádám
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hőhullámbőreurópa 2026. 07. 13. 6:15
Fotó: Europress/AFP/Eric Broncard
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Persze ez nem újdonság. Látott már ilyet a történelem. Az 1986. április 26-i csernobili atomkatasztrófa után, alig néhány nappal később, május 1-jén a szovjet vezetés és a magyar pártállam is eltitkolta a lakosság elől a valós veszélyeket. A politikai propaganda érdekében – a szabadban – megrendezték a hagyományos majálisokat és felvonulásokat, miközben a radioaktív felhő már elérte Európa és Magyarország térségét. A szovjet és a magyar hatóságok szándékosan hallgattak a történtekről, így a mit sem sejtő felnőttek és gyermekek a magas sugárzási kockázat ellenére tömegesen vettek részt a szabadtéri ünnepségeken. A tragédia valódi mértékéről csak napokkal később tájékoztatták a nyilvánosságot.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterben feltámadt némi lelkiismeret, és óvatosan célzott rá, hogy talán nem kellene ilyen körülmények közt vonulgatni, hiszen a hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségügyi kockázat, s egyáltalán nem szégyen kihagyni a pride-ot, de a propaganda ezzel nem törődött. Tolta tovább, hogy ott a helyed, s aki megkockáztatta, hogy szerinte ez nemcsak felesleges, hanem jelen helyzetben káros is, az jelzők és támadások büszke tulajdonosává vált abban a pillanatban.

A két vonulás közti párhuzam mellesleg első hallásra erősnek tűnik, de ez csak azért lehetséges, mert az UV hatá­sait még mindig nem érti és veszi tudomásul a társadalom egy része. Nem értik meg, hogy ezek nem olyan „jó meleg nyarak”, mint 1972-ben vagy „apáink idején”. A természetimádóknak javaslom, nézzék meg a könyvespolcukon azoknak a könyveknek a gerincét, amit ér a nap. Na, ugyanazt csinálja a sugárzás a bőrünkkel is, mint a könyvek vagy CD-k gerincével, vagy a festményekkel, amit a sugárzás elér. Persze ennek megértéséhez el kellene odáig jutni, hogy a fehér bőr a szép, és a barnává aszott a ronda. És nemcsak ronda, hanem egészségtelen is. Ausztráliában például szigorúan tilos a szoláriumok kereskedelmi célú működtetése és használata. A UV-sugárzás okozta súlyos kockázatok visszaszorítása érdekében a hatóságok az alábbi intézkedéseket hozták: a szoláriumszalonok üzemeltetése jogellenes, mivel a mesterséges barnulás bizonyítottan növeli a melanóma kialakulásának veszélyét. A szigorú szabályozás bevezetése közvetlen életmentő intézkedésnek minősül a lakosság körében.

Egykor a felső kaszt hölgyei napernyővel jártak, s óvták bőrüket a barnaságtól. A polgárság pedig ehhez próbált igazodni. Tehát felfelé igazodott, nem pedig lefelé. Mert ma az elit hölgyei a kikötői munkás bőrét és barnaságát próbálják leutánozni. Ez persze a korszellem része.

Franciaországban pánikban rohamozzák a boltokat légkondiért, miközben rendeletek nehezítik a beszerelést. Az ok holmi környezetvédelem, energiatakarékosság, szennyezés meg hasonlók, holott – ha már spórolni akarunk – csak annyi kellene, hogy betiltanák az MI használatát, ami iszonyat energiát pocsékol és maga a környezetszennyezés. Kissé sarkítva a dolgot, mondhatjuk ezt is: azért korlátozzák a légkondit, hogy Józsi és Pierre napi szinten gyárthasson videót megható kiskutyákról és arról, hogy a 19 éves Mick Jag­ger kezet fog a mai önmagával.

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