Ezért is támogatom a revíziót

És itt jön be a képbe a revízió! Meg az álmodozás.

A történelmi Magyarország területe 325 000 négyzetkilométer volt. De Horvátország nélkül is 282 000 négyzetkilométer. Ezen a fogalmazáson amúgy egy picit mindig felhúzom magam. A sok nemes lelkű önfeladó jóságos szamaritánus gyakran Horvátország nélkül számítja, ami marhaság. Magyarország az, ami a magyar állam. Pont. Megjegyzem, már a Trianon előtti is egy csonkolt állapot volt. Az eredeti Magyar Királyság délen Nándorfehérvár alatt végződött, a keleti határ meg az Olt vize volt. Csak ezeket már nem foglaltuk vissza időben a töröktől. De vissza Horvátországhoz. Az a Horvátország, amit László és Kálmán hódoltatott nem a Drávánál kezdődött, hanem jóval lentebb, a Száva alatt. Csak az évszázadok alatt a horvátok egyre feljebb jöttek, és a belső határ mindenféle alkuk miatt egyre tolódott arrébb. Zágrábot még maga Szent László alapította.

Na, tessék, már megint elkalandozok.

Szóval az eredeti Magyar államban háromszor annyi ember beszélné a magyar nyelvet, és még sokkal többen értenék. És ez a piac már el tud tartani egy művészembert anélkül, hogy sorba kéne állnia.

Felszólítok minden magyar írót, kozmopolitától a reakciósig, hogy álmodozzon velem. Mert ez közös érdek. És ez az álom közös álom.

Jó volt a koncert. Az irigységem is elmúlt. Az álomból fölébredtem. De hát ismerjük be, egy kicsit elálmodozni jó. Ennyi szabadság az embernek még ebben pici és törpe korban is kijár.