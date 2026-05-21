Ezért is támogatom a revíziót

Bértollnok. Ez mondják általában. Ez is miféle marhaság? Ilyen alapon lehetne bérbuszvezető, bérparkettázó és bértaxisofőr is. Azok ráadásul jóval többet is keresnek.
Meg vannak az emberek hülyítve az ideológiákkal. Egy ismerősöm e szavakkal küldte el melegebb éghajlatra az egyik lányt: „Te kultúrmarxista!” Agybaj! Gyerekkoromban még az lett volna, hogy „ostoba liba”. Nagyapám korában meg az, hogy „magácska egy liba”. A „nagyságos asszonyom, kegyed méltóztatik egy ostoba liba lenni!” szerintem azért régen sem volt. Ez túlzás. Azért régen még tudták az emberek, hogy hol a határ.
Bocsánat, elkalandoztam.
Szóval itt Közép-Európában – és főleg Magyarországon – minden művésznek be kell állnia valamilyen sorba, hogy a felszínen tudjon maradni. Johnny Rotten megteheti, hogy nem áll be. Na, ja. Neki könnyű! A világon mintegy 1,35–1,5 milliárd ember beszél angolul. Ebből körülbelül 360–400 millióan beszélik anyanyelvként, míg a fennmaradó több mint 1 milliárd fő számára az angol egy elsajátított, második vagy idegen nyelv. Azért ez elég szép piac. Még a 400 millió is.
