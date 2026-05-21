Vélemény

Ezért is támogatom a revíziót

Jó volt a koncert. Az irigységem is elmúlt. Az álomból fölébredtem. De hát ismerjük be, egy kicsit elálmodozni jó. Ennyi szabadság az embernek még ebben pici és törpe korban is kijár.

horvátország, közép-európában, johnny rotten, 2026. 05. 21. 5:55
Fotó: AFP/DPA/ROLAND POPP
Bértollnok. Ez mondják általában. Ez is miféle marhaság? Ilyen alapon lehetne bérbuszvezető, bérparkettázó és bértaxisofőr is. Azok ráadásul jóval többet is keresnek.

Meg vannak az emberek hülyítve az ideológiákkal. Egy ismerősöm e szavakkal küldte el melegebb éghajlatra az egyik lányt: „Te kultúrmarxista!” Agybaj! Gyerekkoromban még az lett volna, hogy „ostoba liba”. Nagyapám korában meg az, hogy „magácska egy liba”. A „nagyságos asszonyom, kegyed méltóztatik egy ostoba liba lenni!” szerintem azért régen sem volt. Ez túlzás. Azért régen még tudták az emberek, hogy hol a határ.

Szóval itt Közép-Európában – és főleg Magyarországon – minden művésznek be kell állnia valamilyen sorba, hogy a felszínen tudjon maradni. Johnny Rotten megteheti, hogy nem áll be. Na, ja. Neki könnyű! A világon mintegy 1,35–1,5 milliárd ember beszél angolul. Ebből körülbelül 360–400 millióan beszélik anyanyelvként, míg a fennmaradó több mint 1 milliárd fő számára az angol egy elsajátított, második vagy idegen nyelv. Azért ez elég szép piac. Még a 400 millió is.

És itt jön be a képbe a revízió! Meg az álmodozás.

A történelmi Magyarország területe 325 000 négyzetkilométer volt. De Horvátország nélkül is 282 000 négyzetkilométer. Ezen a fogalmazáson amúgy egy picit mindig felhúzom magam. A sok nemes lelkű önfeladó jóságos szamaritánus gyakran Horvátország nélkül számítja, ami marhaság. Magyarország az, ami a magyar állam. Pont. Megjegyzem, már a Trianon előtti is egy csonkolt állapot volt. Az eredeti Magyar Királyság délen Nándorfehérvár alatt végződött, a keleti határ meg az Olt vize volt. Csak ezeket már nem foglaltuk vissza időben a töröktől. De vissza Horvátországhoz. Az a Horvátország, amit László és Kálmán hódoltatott nem a Drávánál kezdődött, hanem jóval lentebb, a Száva alatt. Csak az évszázadok alatt a horvátok egyre feljebb jöttek, és a belső határ mindenféle alkuk miatt egyre tolódott arrébb. Zágrábot még maga Szent László alapította.

Szóval az eredeti Magyar államban háromszor annyi ember beszélné a magyar nyelvet, és még sokkal többen értenék. És ez a piac már el tud tartani egy művészembert anélkül, hogy sorba kéne állnia.

Felszólítok minden magyar írót, kozmopolitától a reakciósig, hogy álmodozzon velem. Mert ez közös érdek. És ez az álom közös álom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
