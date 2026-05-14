Akciós a Fuck off

Felnézek. A fickó még mindig ott áll. Diadalmas pólója beragyogja a járatot. Olvasok tovább.

„A középkori jobbágy öltözködése 500 év alatt (nagyjából az 1000-es és 1500-as évek között) meglepően keveset változott, de bizonyos funkcionális és szerkezeti módosulásokon azért átment. A változás lassú volt, és inkább a szabásvonalak finomodásában, mintsem alapvető ruhadarabok cseréjében jelentkezett. A jobbágyöltözet jellemzői és változásai:

Anyagok és színek: A ruhák saját készítésűek voltak, durva gyapjúból, vászonból, kenderből vagy bőrből. A színek természetesek voltak: a natúr szürke, barna, bézs, vagy a növényi festékekkel (csalán, hagymahéj) nyert visszafogott árnyalatok domináltak. Ez a színvilág nem változott.

Férfi viselet: Az alap a hosszú ing, a szűkebb nadrág (vagy harisnyanadrág) és a bőre felsőruha volt. Az 500 év alatt a nadrágok az egyszerűbb, bővebb szabásból fokozatosan a testhezállóbb, harisnyaszerűbb forma felé mozdultak el, különösen a 14-15. században.

Női viselet: A nők hosszú, bő ingruhát, kötényt és kendőt viseltek. A ruha hossza és funkciója állandó maradt, a változások a fűzések, illetve az egyszerűbb szabási technikák finomodásában mutatkoztak meg.

Stabilitás: Mivel a jobbágyok saját maguk készítették ruháikat, és a cél a tartósság és a funkcionalitás volt, a divathullámok nem befolyásolták őket. A kora középkori (6. század körüli) alapvető, a testet jól elfedő öltözködés a késő középkorban is megmaradt, bár a 14-15. századra a ruhaanyagok minősége némileg javulhatott.

Összességében a jobbágyok öltözködése a szükségletekhez igazodott, így az 500 év alatt inkább csak finomodott, mintsem alapjaiban megváltozott volna.”