Miért nem románul?

Valójában bárki nélkül.

Miért is lenne az irodalomban X vagy Y fontosabb?

Meg kellene inkább találni az adott korosztály, az adott csoport érdeklődését, és azt vinni be órára.

Az érettségi egyszerűen kiment a divatból, főleg, ha olyanok állítják össze, akik nem láttak kamasz gyereket az elmúlt 20 évben.

Én kérek elnézést minden érettségiző diáktól.”

Nem érne a handabanda egy sort se, ha nem lenne ez jelenség, és nem látta volna az ember, hogy mennyien sopánkodnak, hogy ebből kell érettségizni, sőt, hogy egyáltalán léteznek követelmények.

A kötsög amúgy egy prototípus. A mai gyökértelen prototípusa. Nem képes nemzetben gondolkodni, s mivel nem képes rá, haragszik arra, aki igen. Sőt, a nemzetben gondolkodás léte miatt is ingerült.

A nemzeti lét a múltból táplálkozik, ott a gyökere. Minden jön valahonnan és tart valahová. És ha a kiindulópontokat nem érted, nem fogod érteni a jelent és elveszted a jövőt. Feltéve, ha ez fontos. Ha nem, akkor ne legyen valaki magyartanár. Ha egy buszsofőrnek nem fontos, hogy balesetmentesen közlekedjen és lényegtelen, hogy a munkálkodása alatt hányan szenvednek kárt, akkor ne vezessen. Sőt, ne vezethessen!

„Honnan hová?” Ez a lényege mindennek. A theropoda dinoszauruszok túlélői a madarak. I. Lipót tallérján azért olvasható, hogy Roman imperator, mert egykor a Római Birodalom jelentette Európát, és minden újonnan érkező nép és állam ebből merített, és ehhez kötötte közjogi alapjait. Ez van a létezés minden síkján.

A mai gyökértelen más szempontból is téved. Azt hiszi, a vizsga az olyan, hogy jól kell magad érezni.

Mintha a KRESZ-vizsgán is az lenne a cél, hogy vidám legyél, és ne legyenek kötöttségek. Ki dönti el, hogy pont arra mész vagy sem? Miért pont olyan színű a tábla?

A szokásos. Ki dönti el mi a jó? Ki dönti el mi a szép? Ki dönti el mi a helyes? Mi az érték? Mi a nemzet? Mi a magyar? Satöbbi.

Szórakozni majd ráér a gyerek, ha ledől nyáron a matracra és olvas. Azt, amit akar. De ha magyarságtudatot és kontinuitást akarunk plántálni, akkor Jókai kell meg a halotti beszéd. Meg persze más is, kétségtelen. De ezek nélkül nem lehet!