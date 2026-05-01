Ez egy komoly névtelen feljelentés, géppel írva

Na, mi lehet a dátum? 1952? Dehogy kérem, ez itt a jelen. 2026. Szemezgessünk tovább:

„MEGALAKULT A PARLAMENTI BÖRTÖNVÁLOGATOTT IS” – harsonázza Márki-Zay Péter.

„Orbán, mielőtt búcsút int a híveinek és elmenekül a megalázó szembesülés elől, gondosan kigyomlált a szóba jöhető képviselők közül jó néhány régi arcot, valamint a vele szemben nyíltan kritikus Ferencz Orsolyát és Király Nórát is.

Ebből is látszik, hogy Orbán nem megújulást akar, hanem menekülést.

Orbán a maga börtönválogatottját állította össze a régi, lerongyolódott játékosaiból, akikért nem tenném tűzbe a kezem egy vagyonosodási vizsgálat és elszámoltatás során. Nekik komoly büntetőeljárással és annak következményeivel is szembe kell majd nézniük.

A frakció összeállításánál egyértelmű szempont volt – az összetételükből ez derül ki –, hogy kifejezetten agresszív, pitbull-mentalitású figurák kerüljenek be, ami előrevetíti a ketrecharcos, konfliktust élezni akaró fideszes hozzáállást.

Az összezsugorodott Fidesz hangerővel akarja majd pótolni az eddig sem látott »szakmai« teljesítményét, illetve így akarja visszaszerezni mélyen a földbe állt hitelességét.

Nem fog sikerülni.”

De van tovább is! Perticsné Kácsor Andrea – Tisza:

„Visszaélést, korrupciót tapasztaltál a környezetedben?

Az elmúlt időszakban több megkeresést kaptam Tőletek a fenti témákban. Egyrészt köszönöm a bizalmatokat, másrészt sajnálom, hogy ennyien megtapasztaltátok már ezt a helyzetet.

Szeretném felhívni a figyelmeteket a TISZA által létrehozott Immunitás Program felületre, ahol Te is hozzájárulhatsz a tiszta és átlátható közélethez!

Itt a bejelentésedet név nélkül, beazonosíthatatlanul teheted meg, és a felület használatához nincs szükség mélyebb informatikai ismeretekre.”

Házmestertoborzó. Mi másnak lehet ezt hívni?

„Ez egy komoly névtelen feljelentés volt, géppel írva!” Ugye ismerős a mondat? Bacsó Péter: A tanú (1969) című szatírájából ismert a szállóige. De az semmi. Ugye, hogy a valóság olykor színesebb, mint az álmodozás?

Azt mondta a Partizánban Ungváry Krisztián történész, hogy: „Pereket kell lefolytatni, mint 1945 után.” Előtte pedig feljelentő listát írt, hogy személy szerint melyik történészt kell kirúgatni. Tehát Rákosi-rendszert szeretne az elvtárs, remélem, hogy ettől a bolsevik tempótól ugyanúgy a hideg kirázza Hegedűs Lóránt püspök fiát, dr. Hegedűs Zsolt minisztert, mint engem.