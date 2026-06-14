Hol érdemes élni és dolgozni ma Magyarországon? Például Kaposváron!

A környéken a fizikai és szakmai munkák is erősek. Kaposmérőn például gépkocsivezetőt keresnek áruterítésre, ahol a B kategóriás jogosítvány és a megbízhatóság a legfontosabb. Ugyanitt hentes-eladó munkakör is szerepel, ahol a hús feldolgozása és a vevők kiszolgálása a feladat, szakirányú végzettséggel és 1–2 év tapasztalattal. A város környékén az elektronikai szakember hirdetése is beszédes: műszaki eszközök javítása, karbantartása, önálló munkavégzés és B kategóriás jogosítvány kell hozzá. Ezek a pozíciók azt mutatják, hogy Kaposvár térségében a gyakorlati tudásnak nagyon is van becsülete.

Nem csak a munka számít: élhetőség terén is jól teljesít a térség

Kaposvár nem véletlenül viseli büszkén a „festők városa” és a „virágos Kaposvár” címeket. Rippl-Rónai József szellemi öröksége ma is ott él a belváros hangulatos, mediterrán hangulatú sétálóutcáin, a gondozott parkokban, a csobogó szökőkutak és a virágágyások milliónyi színében. A város vezetése és közössége tudatosan valósította meg a modern, nyugat-európai mintára épülő „besétálható város” koncepcióját. Itt a napi logisztika nem egy idegőrlő, órákig tartó forgalmi dugóban való ücsörgést jelent, hanem egy kellemes, tiszta levegőjű sétát az iskola, a munkahely és az otthon között.

Kaposvár környékén is számos lehetőség adódik, legyen szó munkáról vagy kikapcsolódásról

Ha valaki a városi kényelem mellett még közelebb vágyik a természet érintetlen csodáihoz, Somogyország lankái olyan páratlan környezetet biztosítanak, amely egyedülálló a Kárpát-medencében. A város határában elterülő Deseda-tó, Magyarország leghosszabb mesterséges tava, a vízi sportok, a kerékpározás és a családi horgászatok igazi paradicsoma, ahol a hétvégi kikapcsolódásért nem kell órákat utazni. A tágabb környezetben fekvő Zselic pedig a maga lenyűgöző erdőségeivel és a nemzetközileg is elismert Zselici Csillagparkkal a fényszennyezéstől mentes, tiszta égbolt és a csend birodalma, amely bizonyítottan képes helyreállítani a rohanó mindennapokban elveszített lelki egyensúlyt.