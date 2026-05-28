Töprengés a hagyományról

Egyébként nem könnyű megfelelni arra, hogy mit jelent a hagyomány, és mit kezdjünk vele. Én megpróbálom.

Szerintem hagyomány az, ami olyan régi dolog, amivel a jelenben jól járunk. Ami erőt ad, tovább visz, ami tartást biztosít és segíti a túlélést. Az ilyet feldíszítjük, locsolgatjuk, hogy ki ne száradjon, mint valami palántát. Mutogatjuk utódainknak, és az idelátogató külföldieknek, és belékapaszkodunk, ha ránk jár a rúd. Ami viszont nem segíti a túlélést, nem ad erőt, és értelme is alig, azt meg kidobáljuk szépen a kukába. A patakban mosás, a teljesen életszerűtlen szokások és közösségi rituálék például zömmel ilyenek.

Sokszor hallom, hogy megvetően megjegyzik: „Ma már azt sem tudod, ki a harmadik szomszédod, bezzeg régen még átjártunk egymáshoz, vittünk ezt-azt, és órákat üldögéltünk a tornácon.” Ilyenkor mindig arra gondolok, ej, de jó, hogy nem járkál át hozzám minden szomszéd uzsonnázni, és kész szerencse, hogy nem tudják a házban, hogy mikor jöttem haza, kivel, és milyen ruhában. Na jó, de én megrögzött városi vagyok, nem eléggé tradíciós, bár az előbb fejtegettem, hogy a város szó is gyanús, ideje átkeresztelni mondjuk Plázalandra.

Persze nem csak a patakban mosás káros hagyomány. Van olyan, amit csírájában kell eltaposni, mielőtt hagyománnyá válik. Például jó lenne, ha megértenék az emberek, hogy a baseballsapka sportfelszerelés. Nem tévés szerepléshez, meg a villamoson hordáshoz találták ki. Ilyen alapon megjelenhetne valaki interjút adni sílécekkel is, derekán egy úszógumival.

Ha én hatalomra jutnék, hoznék egy törvényt. Ez lenne az első magyar baseballsapka törvény, amely megtiltaná bizonyos életkor fölött a viselését, s kimondaná, hogy politikus vagy közszereplő ilyen borzalmat nem vehet fel.