Egyesült ÁllamokIránDonald Trump

Trump meghúzta a váratlant, az olaj ára rögtön reagált

A Hormuzi-szoros térségében ismét veszélyesen forró lett a helyzet, miután az amerikai hadsereg újabb katonai műveleteket hajtott végre iráni célpontok ellen, eközben Teherán erői pedig tüzet nyitottak amerikai hajók irányába. Donald Trump közben egyértelművé tette, hogy Washington nem tűri el a stratégiai vízi útvonal feletti iráni befolyást, miközben drónincidensek, hadihajók és figyelmeztető lövések rázták meg a térséget.

Magyar Nemzet
2026. 05. 28. 7:31
Donald Trump az Egyesült Államok elnöke Forrás: AFP
Az amerikai hadsereg olyan iráni dróntevékenységet akadályozott meg, amely veszélyeztette az amerikai egységeket és a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajóforgalmat

– egy amerikai tisztviselő szerint.

Az akciókra néhány órával azt követően került sor, hogy Donald Trump visszautasította az iráni állami médiában megjelent értesüléseket egy lehetséges megállapodásról, amely a stratégiai vízi útvonal forgalmának helyreállítását célozta volna.

Washington közlése szerint az amerikai erők négy iráni harci drónt semmisítettek meg, valamint csapást mértek egy Bandar-Abbászban működő földi irányítóállomásra is, ahol éppen egy újabb drón indítását készítették elő.

A nyilatkozó amerikai tisztviselő hangsúlyozta, hogy a lépések arányosak voltak, kizárólag védekezési célt szolgáltak, és a tűzszünet fenntartását kívánták biztosítani.

Irán amerikai hajókra nyitott tüzet

Egy iráni hírügynökség azt közölte, hogy az Iszlám Forradalmi Gárda haditengerészete tüzet nyitott egy amerikai olajszállító hajó irányába, amely a szoroson próbált áthaladni, ezért végül visszafordult.

 A beszámoló szerint ezt követően az amerikai hadsereg Bandar-Abbász közelében nyílt területet támadott, ugyanakkor a jelentések szerint sem sérültek, sem anyagi károk nem keletkeztek.

Később olyan értesülések is megjelentek, amelyek szerint csütörtök hajnalban négy hajó próbált átkelni a szoroson, de figyelmeztető lövésekkel visszafordították őket.

Az amerikai hadsereg már hétfőn is hajtott végre műveleteket Irán déli térségében, amelyeket Washington védekező jellegű akciónak nevezett. Teherán ezzel szemben úgy vélte, hogy az incidens súlyosan sértette a tűzszünetet. A fejlemények az energiaárakra is hatással voltak: a szerdai több mint öt százalékos visszaesést követően az olajárak ismét emelkedni kezdtek.

Trump kemény hangot ütött meg

Az amerikai elnök szerdán, egy kabinetülésen reagált az iráni állami televízió állításaira, amelyek szerint Teherán birtokába került egy nem hivatalos megállapodástervezet.

A dokumentum alapján egy hónapon belül helyreállhatott volna a háború előtti hajóforgalom a Hormuzi-szorosban Irán és Omán közös irányítása mellett.

Trump egyértelművé tette, hogy szerinte egyetlen állam sem ellenőrizheti a szorost, és kijelentéseivel Ománnak is kemény üzenetet küldött, annak ellenére, hogy Washington régóta szoros kapcsolatot ápol az országgal.

 Senki nem fogja ellenőrizni a szorost

– fogalmazott Trump.

Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy nemzetközi vizekről van szó, majd kijelentette: Ománnak ugyanúgy kell viselkednie, mint minden más országnak, különben az Egyesült Államok kész katonai lépéseket tenni.

Nem sokkal később az amerikai pénzügyminisztérium szankciókat vezetett be a Perzsa-öböl Szoros Hatósága ellen. Washington szerint az iráni szervezet, amelyet a szoros forgalmának felügyeletére hoztak létre, veszélyt jelent az Egyesült Államok nemzetbiztonságára.

Az iráni állami televízióban ismertetett keretterv arról is szólt, hogy az Egyesült Államok megszüntetné az iráni kikötők blokádját, és kivonná katonai erőit Irán közvetlen közeléből. Trump nyilatkozatai és az újabb amerikai katonai lépések ugyanakkor arra utalnak, hogy Washington és Teherán álláspontja továbbra is távol áll egymástól.

Ebrahim Azizi, az iráni parlament nemzetbiztonsági bizottságának vezetője kijelentette: Trump kijelentései nem késztetik Iránt arra, hogy lemondjon az urándúsításról, a szoros feletti ellenőrzésről vagy a szankciók eltörlésére vonatkozó követeléseiről.
A tárgyalások lezárását továbbra is elsősorban a Hormuzi-szoros helyzete, Irán nukleáris programjának kérdése és a szankciók ügye akadályozza.

Borítókép: Donald Trump az Egyesült Államok elnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
