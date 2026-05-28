Trump meghúzta a váratlant, az olaj ára rögtön reagált

Az amerikai hadsereg olyan iráni dróntevékenységet akadályozott meg, amely veszélyeztette az amerikai egységeket és a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajóforgalmat

– egy amerikai tisztviselő szerint.

Az akciókra néhány órával azt követően került sor, hogy Donald Trump visszautasította az iráni állami médiában megjelent értesüléseket egy lehetséges megállapodásról, amely a stratégiai vízi útvonal forgalmának helyreállítását célozta volna.

🚨 JUST NOW: Iran is reporting EXPLOSIONS in Bandar Abbas again after the US previously carried out self defense strikes in that exact location, along the Strait of Hormuz



"A series of 3 explosions" 👀



Iran peace talks have been continuing even after the US' defense strikes in… pic.twitter.com/uoGotyHWtA — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 27, 2026

Washington közlése szerint az amerikai erők négy iráni harci drónt semmisítettek meg, valamint csapást mértek egy Bandar-Abbászban működő földi irányítóállomásra is, ahol éppen egy újabb drón indítását készítették elő.

A nyilatkozó amerikai tisztviselő hangsúlyozta, hogy a lépések arányosak voltak, kizárólag védekezési célt szolgáltak, és a tűzszünet fenntartását kívánták biztosítani.

Irán amerikai hajókra nyitott tüzet

Egy iráni hírügynökség azt közölte, hogy az Iszlám Forradalmi Gárda haditengerészete tüzet nyitott egy amerikai olajszállító hajó irányába, amely a szoroson próbált áthaladni, ezért végül visszafordult.

A beszámoló szerint ezt követően az amerikai hadsereg Bandar-Abbász közelében nyílt területet támadott, ugyanakkor a jelentések szerint sem sérültek, sem anyagi károk nem keletkeztek.

Később olyan értesülések is megjelentek, amelyek szerint csütörtök hajnalban négy hajó próbált átkelni a szoroson, de figyelmeztető lövésekkel visszafordították őket.

Az amerikai hadsereg már hétfőn is hajtott végre műveleteket Irán déli térségében, amelyeket Washington védekező jellegű akciónak nevezett. Teherán ezzel szemben úgy vélte, hogy az incidens súlyosan sértette a tűzszünetet. A fejlemények az energiaárakra is hatással voltak: a szerdai több mint öt százalékos visszaesést követően az olajárak ismét emelkedni kezdtek.