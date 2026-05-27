Veszélyben a közel-keleti tűzszünet, Irán megtorlással fenyeget

A háború lezárásáról tárgyaltak Dohában

A katonai feszültség fokozódása ellenére kedden folytatódtak a tárgyalások a tűzszünet meghosszabbításáról. A Financial Times szerint Irán főtárgyalói kedden este tértek vissza Teheránba kétnapos egyeztetésről. A tervek szerint az új iráni–amerikai megállapodás 60 nappal hosszabbítaná meg a tűzszünetet, fokozatosan újranyitná a Hormuzi-szorost és előkészítené az iráni nukleáris programról szóló tárgyalásoknak. A jelentések szerint az utolsó komoly vitás pont a mintegy 24 milliárd dollárnyi, külföldön befagyasztott iráni vagyon felszabadítása. Teherán azt követeli, hogy az összeg felét a megállapodás aláírása után szabadítsák fel.

A tervezet szerint Irán a 60 napos időszak alatt nem vetne ki díjakat a hajóforgalomra, valamint vállalná, hogy tárgyal a magas dúsítású uránkészletek hígításáról vagy átadásáról. Cserébe az Egyesült Államok a szankciók fokozatos enyhítését helyezte kilátásba.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden, indiai látogatása során azt mondta, hogy még néhány napra szükség lesz a megállapodás véglegesítéséhez. Trump követeli, hogy Irán adja át magas dúsítású uránját az Egyesült Államoknak, vagy helyben semmisítse meg a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) felügyelete mellett.

A libanoni Hezbollah is célkeresztbe került

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfőn videóüzenetben közölte, hogy utasította a hadsereget az Irán által támogatott Hezbollah elleni támadások fokozására. A libanoni biztonsági források szerint Izrael kedden több mint 120 légicsapást hajtott végre az országban. A helyi egészségügyi minisztérium szerint a támadások 31 ember életét követelték és további 40 ember megsérült.

Irán azt követeli, hogy a Washingtonnal kötendő megállapodás Libanonra is terjedjen ki.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)