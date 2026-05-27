Veszélyben a közel-keleti tűzszünet, Irán megtorlással fenyeget

Irán megtorlással fenyeget
Irán külügyminisztériuma május 26-án tűzszünetszegéssel vádolta az Egyesült Államokat, és durva jogsértésnek minősítette az amerikai katonai akciót – írja az RFE.
A Forradalmi Gárda közölte, hogy fenntartja magának a jogot, hogy megtorolja az amerikai csapásokat.
A közlemény szerint Teherán egyetlen támadást sem hagy válasz nélkül, és egyetlen pillanatig sem habozik megvédeni az ország területi integritását. Az állami média robbanásokról számolt be Bandar-Abbász kikötővárosában, valamint arról, hogy meghalt a Forradalmi Gárda (IRGC) négy tagja.
Az amerikai támadások után Irán új vezetője, Modzstaba Hamenei bejelentette az amerikai bázisok végét a térségben. Az 56 éves Hamenei hivatalba lépése óta nem jelent meg nyilvánosan. Apját, Ali Hameneit követte a tisztségben, akit a háború kezdetén öltek meg az első amerikai–izraeli csapások. 14 oldalas nyilatkozatban – amelyet az Euronews szerint az állami televízió is ismertetett – Hamenei azt írta, hogy az Egyesült Államoknak nincsenek többé biztonságos kikötői a térségben és napról napra távolabb kerül korábbi pozíciójától.
Az időt nem lehet visszaforgatni, és a térség népei és országai többé nem szolgálnak pajzsként az amerikai bázisok számára
– fogalmazott Hamenei és méltatta a térség ellenállását.
