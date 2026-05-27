Apáca show után karnyújtásnyira került a döntőtől az NBA címvédője

A harmadik All-NBA-csapatba választott erőcsatár, Chet Holmgren a párharc egyik legjobb meccsét játszotta: 16 pontot szerzett és 11 lepattanót szedett. Különösen fontos volt a korai teljesítménye, amíg Gilgeous-Alexander kereste a ritmust – pontjainak felét már az első negyedben megszerezte hibátlan dobóteljesítménnyel (4/4). A hátvéd Jared McCain, aki pályafutása során először kezdett playoff meccsen – miután Mark Daigneault edző a sérült Jalen Williams és Ajay Mitchell helyett küldte őt fel –, a húsz pontjából 18-at a második félidőben dobott. A Spurs próbálta őt támadni védekezésben, de ellene csak 11 pontot szereztek 4/14-es dobással, köztük Stephon Castle, De’Aaron Fox és Devin Vassell összesen 0/9-cel zárt.

Nála nem kell mondani, hogy legyen magabiztos vagy agresszív

– ez a természete – mondta róla a Thunder veteránja, Alex Caruso, aki ezúttal is kulcsszerepet játszott a padról: 22 pontot, hat gólpasszt és három labdaszerzést jegyzett 28 perc alatt.

Ő játszotta a legtöbb nagy meccset ebben a csapatban. Ezt a tapasztalatot nem lehet pótolni. Nem feltétlenül ő a legtehetségesebb játékos, de talán a legnagyobb harcos az NBA-ben, és ezt a mentalitást hozza a csapatba

– mondta el Gilgeous-Alexander Carusóról. A center Isiah Hartenstein 12 pontot, 15 lepattanót és négy gólpasszt jegyzett, miközben megfékezte a Spurs sztárját, Victor Wembanyamát. – Egy ilyen játékost nem lehet egy az egyben megállítani. Nehéz dobóhelyzetekbe kell kényszeríteni, és ezt csapatként nagyon jól megoldottuk – mondta Hartenstein Wembanyama ellen védekezéséről. A francia center végül húsz ponttal, de 4/15-ös mezőnymutatóval zárt. A címvédő Thunder ezzel már 11-2-re áll a rájátszásban, és egy győzelemre van attól, hogy ismét bejusson az NBA-döntőbe, ahol a New York Knicks várna rá.

NBA, rájátszás, eredmény:

Oklahoma City Thunder–San Antonio Spurs 127-114

Az állás: 3-2 az Oklahoma javára.