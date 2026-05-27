kosárlabdaOklahoma City ThunderVictor WembanyamaSan Antonio SpursNBA

Apáca show után karnyújtásnyira került a döntőtől az NBA címvédője

Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga Nyugati Főcsoportjának döntőjében már az ötödik meccset rendezték meg szerda hajnalban. Az Oklahoma City Thunder 127-114-re győzte le a San Antonio Spurs csapatát, az NBA címvédője ezzel 3-2-re vezet a négy győztes meccsig tartó párharcban. A kétszeres MVP Shai Gilgeous-Alexandernek nem ment annyira a játék, az OKC sikere a kiegyensúlyozott támadójátéknak volt köszönhető, illetve még valaminek, ami korábban a San Antonio játékosait is segítette a negyedik meccsen.

Magyar Nemzet
2026. 05. 27. 9:58
Az NBA-címvédője Oklahoma City Thunder a csapatmunkával harcolt ki az újabb győzelmet Fotó: Joshua Gateley Forrás: Getty Images North America
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A harmadik All-NBA-csapatba választott erőcsatár, Chet Holmgren a párharc egyik legjobb meccsét játszotta: 16 pontot szerzett és 11 lepattanót szedett. Különösen fontos volt a korai teljesítménye, amíg Gilgeous-Alexander kereste a ritmust – pontjainak felét már az első negyedben megszerezte hibátlan dobóteljesítménnyel (4/4). A hátvéd Jared McCain, aki pályafutása során először kezdett playoff meccsen – miután Mark Daigneault edző a sérült Jalen Williams és Ajay Mitchell helyett küldte őt fel –, a húsz pontjából 18-at a második félidőben dobott. A Spurs próbálta őt támadni védekezésben, de ellene csak 11 pontot szereztek 4/14-es dobással, köztük Stephon Castle, De’Aaron Fox és Devin Vassell összesen 0/9-cel zárt.

Nála nem kell mondani, hogy legyen magabiztos vagy agresszív

– ez a természete – mondta róla a Thunder veteránja, Alex Caruso, aki ezúttal is kulcsszerepet játszott a padról: 22 pontot, hat gólpasszt és három labdaszerzést jegyzett 28 perc alatt.

A bajnoki címvédő OKC egyik legjobbja Alex Caruso volt
A bajnoki címvédő OKC egyik legjobbja Alex Caruso volt. Fotó: Getty Images North America

Ő játszotta a legtöbb nagy meccset ebben a csapatban. Ezt a tapasztalatot nem lehet pótolni. Nem feltétlenül ő a legtehetségesebb játékos, de talán a legnagyobb harcos az NBA-ben, és ezt a mentalitást hozza a csapatba

 – mondta el Gilgeous-Alexander Carusóról. A center Isiah Hartenstein 12 pontot, 15 lepattanót és négy gólpasszt jegyzett, miközben megfékezte a Spurs sztárját, Victor Wembanyamát. – Egy ilyen játékost nem lehet egy az egyben megállítani. Nehéz dobóhelyzetekbe kell kényszeríteni, és ezt csapatként nagyon jól megoldottuk – mondta Hartenstein Wembanyama ellen védekezéséről. A francia center végül húsz ponttal, de 4/15-ös mezőnymutatóval zárt. A címvédő Thunder ezzel már 11-2-re áll a rájátszásban, és egy győzelemre van attól, hogy ismét bejusson az NBA-döntőbe, ahol a New York Knicks várna rá.

NBA, rájátszás, eredmény:
Oklahoma City Thunder–San Antonio Spurs 127-114
Az állás: 3-2 az Oklahoma javára.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekLex Orbán

Lex Orbán: a választhatóság jogának alkotmányos kivégzése

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Ha ez a jogállam, akkor milyen lehet a diktatúra?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.