Mélyül a konfliktus Róma és Brüsszel között: Meloni szerint az EU egy bürokratikus óriássá vált

Emanuele Orsini, az olasz gyáriparosok szövetsége elnöke is éles kritikát fogalmazott meg az éves közgyűlésen elhangzott beszédében.

Orsini szerint az európai ipar összeomlása már nemcsak kockázat, hanem valóság.

Azzal vádolja Brüsszelt, hogy a drága energia és a túlszabályozás miatt kiszolgáltatta a piacot Kínának. Kijelentette, hogy az ázsiai ország mára gyarmatosította az európai piacokat, és az egyetlen ipari szuperhatalommá vált. Orsini az európai zöldpolitikát is bírálta, véleménye szerint az versenyhátrányba hozza az európai cégeket. A zöldpolitika azonnali felfüggesztését, évi 1200 milliárd eurós európai forrást, valamint új közös uniós adósságkibocsátást sürgetett a stratégiai ágazatok fejlesztésére.

A gyáriparosok elnöke az eseményen elhangzott felszólalásában nyíltan elismerte, hogy az olaszországi bérek túl alacsonyak, ami elbátortalanítja a fiatalokat és csökkenti a fogyasztást.

Ugyanakkor hozzátette, hogy a vállalatok az alacsony bérek problémáját egyedül, állami segítség és strukturális reformok nélkül nem tudják megoldani.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP)