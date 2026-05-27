olaszBrüsszelMeloni

Mélyül a konfliktus Róma és Brüsszel között: Meloni szerint az EU egy bürokratikus óriássá vált

Olaszországot komoly gazdasági visszaesés fenyegeti az uniós szigor miatt, emiatt egyre nagyobb a feszültség Róma és Brüsszel között. Miközben az Európai Unió a stabilitási és növekedési paktum szabályainak szigorú betartását követeli, az olasz kormány a bürokrácia csökkentésével és az energiaszektor átalakításával próbálja védeni a versenyképességét.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 05. 27. 10:19
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP)
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Emanuele Orsini, az olasz gyáriparosok szövetsége elnöke is éles kritikát fogalmazott meg az éves közgyűlésen elhangzott beszédében. 

Orsini szerint az európai ipar összeomlása már nemcsak kockázat, hanem valóság.

Azzal vádolja Brüsszelt, hogy a drága energia és a túlszabályozás miatt kiszolgáltatta a piacot Kínának. Kijelentette, hogy az ázsiai ország mára gyarmatosította az európai piacokat, és az egyetlen ipari szuperhatalommá vált. Orsini az európai zöldpolitikát is bírálta, véleménye szerint az versenyhátrányba hozza az európai cégeket. A zöldpolitika azonnali felfüggesztését, évi 1200 milliárd eurós európai forrást, valamint új közös uniós adósságkibocsátást sürgetett a stratégiai ágazatok fejlesztésére. 

A gyáriparosok elnöke az eseményen elhangzott felszólalásában nyíltan elismerte, hogy az olaszországi bérek túl alacsonyak, ami elbátortalanítja a fiatalokat és csökkenti a fogyasztást.

Ugyanakkor hozzátette, hogy a vállalatok az alacsony bérek problémáját egyedül, állami segítség és strukturális reformok nélkül nem tudják megoldani.

 

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekLex Orbán

Lex Orbán: a választhatóság jogának alkotmányos kivégzése

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Ha ez a jogállam, akkor milyen lehet a diktatúra?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu