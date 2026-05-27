AfD Németország kormány miniszterelnök megítélés

Brüsszel rémálma válhat valóra: AfD-s miniszterelnökre számít idén a németek többsége

A német választók relatív többsége úgy véli, hogy az AfD a közeljövőben már tartományi miniszterelnököt is adhat Németországban – derül ki az Insa közvélemény-kutató intézet legfrissebb reprezentatív felméréséből. A németek jelentős része a szövetségi kormány jövőjét illetően is borúlátó.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 05. 27. 9:07
Alice Weidel az AfD szövetségi elnöke és parlamenti frakciójának elnöke Fotó: Michael Kappeler Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A legnagyobb arányban természetesen az AfD szavazói hisznek ebben: körükben 79 százalék számít arra, hogy a párt miniszterelnököt adhat. A CDU–CSU támogatói között is sokan reális forgatókönyvnek tartják ezt, 45 százalékuk értett egyet az állítással. A szabaddemokrata (FDP) szavazók 43, a szociáldemokraták (SPD) hívei közül 42, míg a zöldek támogatóinak 33 százaléka osztja ezt a véleményt.

A legszkeptikusabbak a Baloldal szavazói, közülük csupán 32 százalék tartja elképzelhetőnek az AfD áttörését.

Forrás: Insa Grafika

Az AfD a legnépszerűbb párt

A felmérésben a pártpreferenciákat is vizsgálták. Ha most vasárnap tartanának Bundestag-választást, az AfD 29 százalékkal végezne az első helyen. A második helyen a CDU–CSU állna 22 százalékkal, míg a Zöldek 14 százalékot szereznének. Az SPD jelenleg 12, a Baloldal 11 százalékon áll. Az FDP és a Sahra Wagenknecht Szövetség viszont nem jutna be a Bundestagba, előbbi négy-, utóbbi háromszázalékos támogatottsággal.

A németek jelentős része a szövetségi kormány jövőjét illetően is borúlátó. 

A megkérdezettek 38 százaléka szerint még idén összeomolhat a CDU–SPD-nagykoalíció, míg 31 százalék ezt nem tartja valószínűnek. A legpesszimistábbak az AfD hívei: 69 százalékuk szerint Friedrich Merz kormánya nem húzza ki az év végéig. A Baloldal szavazóinak 44 százaléka is korai kormánybukásra számít. Az SPD támogatói a legbizakodóbbak, náluk mindössze 18 százalék gondolja úgy, hogy még idén véget érhet a jelenlegi koalíció.

 

Putyin és Trump is szóba került

Külpolitikai kérdésekben kevésbé megosztott a német közvélemény. A válaszadók 56 százaléka szerint Oroszország Vlagyimir Putyin vezetése alatt veszélyt jelent Németországra, míg 26 százalék nem értett egyet ezzel az állítással. A leginkább Putyin-kritikusnak a Zöldek szavazói bizonyultak: 81 százalékuk tekinti fenyegetésnek az orosz elnököt. Az SPD és az FDP hívei közül egyaránt hetven százalék osztja ezt a véleményt.

Az AfD ebben a kérdésben is markánsan eltér a többi párt szavazótáborától. Az AfD híveinek csupán 28 százaléka tartja Putyint veszélyesnek Németországra nézve. A második legkevésbé kritikus csoport a Baloldal támogatóié: közülük 54 százalék nem tekinti fenyegetésnek az orosz államfőt.

Hasonló megosztottság látható Donald Trump megítélésében is. A németek 58 százaléka szerint az Egyesült Államok Trump elnöksége alatt diktatórikus irányba mozdult el, míg húsz százalék ezt elutasítja. Az AfD szavazói ebben a kérdésben is kilógnak a sorból: körükben csak negyven százalék ért egyet az állítással. A Baloldal támogatói a legkritikusabbak Trumppal szemben, náluk 79 százalék gondolja úgy, hogy az Egyesült Államok diktatúraként működik Trump vezetése alatt.

 

Borítókép: Alice Weidel, az AfD szövetségi elnöke és parlamenti frakciójának elnöke (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
