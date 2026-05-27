Brüsszel rémálma válhat valóra: AfD-s miniszterelnökre számít idén a németek többsége

Az AfD a legnépszerűbb párt

A felmérésben a pártpreferenciákat is vizsgálták. Ha most vasárnap tartanának Bundestag-választást, az AfD 29 százalékkal végezne az első helyen. A második helyen a CDU–CSU állna 22 százalékkal, míg a Zöldek 14 százalékot szereznének. Az SPD jelenleg 12, a Baloldal 11 százalékon áll. Az FDP és a Sahra Wagenknecht Szövetség viszont nem jutna be a Bundestagba, előbbi négy-, utóbbi háromszázalékos támogatottsággal.

A németek jelentős része a szövetségi kormány jövőjét illetően is borúlátó.

A megkérdezettek 38 százaléka szerint még idén összeomolhat a CDU–SPD-nagykoalíció, míg 31 százalék ezt nem tartja valószínűnek. A legpesszimistábbak az AfD hívei: 69 százalékuk szerint Friedrich Merz kormánya nem húzza ki az év végéig. A Baloldal szavazóinak 44 százaléka is korai kormánybukásra számít. Az SPD támogatói a legbizakodóbbak, náluk mindössze 18 százalék gondolja úgy, hogy még idén véget érhet a jelenlegi koalíció.

Putyin és Trump is szóba került

Külpolitikai kérdésekben kevésbé megosztott a német közvélemény. A válaszadók 56 százaléka szerint Oroszország Vlagyimir Putyin vezetése alatt veszélyt jelent Németországra, míg 26 százalék nem értett egyet ezzel az állítással. A leginkább Putyin-kritikusnak a Zöldek szavazói bizonyultak: 81 százalékuk tekinti fenyegetésnek az orosz elnököt. Az SPD és az FDP hívei közül egyaránt hetven százalék osztja ezt a véleményt.

Az AfD ebben a kérdésben is markánsan eltér a többi párt szavazótáborától. Az AfD híveinek csupán 28 százaléka tartja Putyint veszélyesnek Németországra nézve. A második legkevésbé kritikus csoport a Baloldal támogatóié: közülük 54 százalék nem tekinti fenyegetésnek az orosz államfőt.

Hasonló megosztottság látható Donald Trump megítélésében is. A németek 58 százaléka szerint az Egyesült Államok Trump elnöksége alatt diktatórikus irányba mozdult el, míg húsz százalék ezt elutasítja. Az AfD szavazói ebben a kérdésben is kilógnak a sorból: körükben csak negyven százalék ért egyet az állítással. A Baloldal támogatói a legkritikusabbak Trumppal szemben, náluk 79 százalék gondolja úgy, hogy az Egyesült Államok diktatúraként működik Trump vezetése alatt.