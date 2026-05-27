nyaraláskülföldi utazásbiztosítás

Egyre többet fordítanak a magyarok utasbiztosításra, de még mindig nem kötnek minden külföldi útra

Idén napi 850 forint lehet a biztonságos nyaralás ára, az Insura felmérése szerint pedig a nyaralni indulók kétharmada külföldi célponttal is tervez. A biztosításközvetítő felmérésében szereplő adatok szerint idén a nyaralni indulók 67 százaléka külföldi utat is tervez, többségük legalább egyhetes úton teszi majd ezt.

Munkatársunktól
2026. 05. 27. 9:05
Forrás: Pexels
– A legnépszerűbb célországokban a 850 forintos napi átlagdíj már jó eséllyel méltányos fedezetet biztosít a legfontosabb, az utazókat leginkább veszélyeztető kockázatokra – mondta Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója. – Az egyes módozatok szolgáltatásai között azonban jelentős eltérés lehet mind a szerződés feltételeiben szereplő fedezetekben, mind a térítési limitekben. Az utasbiztosítás megkötése során elsősorban ezeket a paramétereket célszerű vizsgálni. Ma közel másfél tucatnyi biztosító kínál ilyen termékeket, ezek összevetését jelentősen megkönnyítik az online összehasonlító portálok, amelyek akár egy-egy paraméterre szűrve is segítik az utazni indulókat a saját, egyedi igényeikre szabott szolgáltatás kiválasztásában – javasolta a szakember.

A korábbi évek tapasztalatai alapján a biztosításközvetítő idén nyáron is három országot – Horvátország, Olaszország és Ausztria – jelez előre kiemelt úti célként.

Tavaly a külföldön nyaraló ügyfelek 53 százaléka kötött utasbiztosítást e három célország valamelyikére. 

A nyári külföldi utazások kétharmadának hossza négy és nyolc nap között mozog, a hetes turnusok alkalmazása miatt a leggyakoribbnak továbbra is a nyolcnapos utazás számít.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

