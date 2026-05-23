Utasbiztosítás nélkül idén különösen nagyot bukhatnak a nyaralók

Gyorsan kiderül, mit ér az utasbiztosítás

Megszoktuk, ezért hajlamosak vagyunk az utasbiztosítást egy, az indulást közvetlen megelőző formalitásnak tekinteni, pedig a jelenlegi bizonytalanságban jóval több odafigyelést igényel egyetlen kattintásnál – vélik biztosítási szakemberek, akik szerint

a rendkívüli körülmények nemcsak az utazás élményét befolyásolhatják, hanem jelentős többletköltségekkel a családi költségvetést is megterhelhetik.

Ezért kulcsfontosságú, hogy az utasok pontosan tisztában legyenek az utasbiztosításuk fedezetével és kizárásaival.

A megfelelő külföldi utasbiztosítás fedezetet nyújthat többek között

járatkésésre,

-törlésre

és útvonalmódosításra is.

Ha a repülő másik reptéren száll le, vagy a hazafelé tartó járatot törlik, és a légitársaság 24 órán belül nem gondoskodik a hazajutásról, bizonyos Allianz-csomag esetében a felmerülő többletköltség is megtérülhet. Ha valaki rajta kívül álló okból lekési a járatát – mert egy közlekedési baleset miatt nem ér ki időben a reptérre, egy késés miatt elbukja a csatlakozását, vagy éppen túlfoglalás miatt nem tud felszállni, egy jól kiválasztott biztosítás hozzájárulhat a továbbutazás vagy az átmeneti szállás költségeinek fedezéséhez is. Egy jó konstrukciónál járattörlés esetén is járhat térítés, sőt, ritka, de létezik olyan biztosítás is, ahol nem is vizsgálják ehhez a járattörlés okát – emlékeztetnek.

Nőtt az utasbiztosítások száma, de mégis az utolsó pillanatra hagyják a biztosításkötést

Az Allianz tapasztalatairól is beszámol, amely szerint az elmúlt három hónapban nőtt a megkötött utasbiztosítások száma, ugyanakkor sokan hagyják utolsó pillanatra a biztosításkötést. Jelen körülmények között érdemes azonban figyelni arra, hogy ha a biztosítást legalább néhány nappal az utazás előtt megkötjük, egyes csomagoknál már az úgynevezett automatikus térítés előnyeit is élvezhetjük egy járatkésés vagy -törlés esetén, amikor a kompenzáció külön kárbejelentés nélkül érkezhet meg akár már a repülőtéri várakozás alatt.

Ezenfelül a konstrukciók árai mellett fontos a pontos feltételeket is összevetni, tájékozódni a térítési limitekről, a kizárásokról és az elérhető fedezetekről is.

Egy nyári utazásnál nem feltétlenül a legolcsóbb jegy vagy a leggyorsabb átszállás a legjobb döntés: sokszor az a terv a legbiztonságosabb, amelyben van mozgástér, és amely mögött megfelelő biztosítási védelem áll – hangsúlyozzák.