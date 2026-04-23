Alkalmazkodás és tudatos döntések – így írhatja át a dráguló kerozin a magyarok nyaralását

A légi közlekedés egyelőre stabil, de az emelkedő olajárak, szűkülő kapacitások és óvatosabb légitársasági működés már a közel-keleti háború hatásainak begyűrűzését jelzi a piacra. A kerozin drágulása miatti menetrendváltozások egyre tudatosabb döntéseket kívánnak a nyári utazások tervezésekor a magyaroktól. Szakemberek szerint a következő hónapok kulcskérdése az, hogy a nyári csúcsidőszakra stabilizálódik-e az ellátás.

Gazsó Rita
2026. 04. 23. 13:06
llusztráció Forrás: Moazzam Ali Brohi / Getty Images
Biztonsági szempontok előtérben

A következő hónapokra foglalni szándékozókat jelenleg azonban nemcsak ennek a pénzügyi oldala érdekli, hanem az is, hogy milyen jogaik vannak, mit tehetnek egy esetleges járattörlés, időpont-módosítás, áremelés esetén. A Magyar Utazási Irodák Szövetségének titkára szerint aki utazási irodákon keresztül foglal utazási csomagot, azt a jelenlegi helyzetben egyre fenyegetőbb járattörlésekkel, menetrendi változásokkal kapcsolatos megugró pluszköltségek, kellemetlenségek nem érinthetik komolyabban. 

Amennyiben törlik a repülőjegyét, akkor az irodának meg kell szerveznie az utazó hazajuttatását. Hogyha bármilyen pluszköltségek merülnének fel mégis, akkor az utazási iroda a hatályos kormányrendelet értelmében a már lefoglalt és befizetett utazási csomag árán maximum 8 százalékot emelhet, de legfeljebb 20 nappal az indulás előtt. 

Amennyiben az emelés meghaladja a 8 százalékot vagy az indulás előtti húsz napon belül történik, akkor az utazónak joga van elállni az utazástól és számára száz százalékban vissza kell téríteni a befizetett összeget

– mondta a részletekről Bakó Balázs.

Jó tanácsok egyedül utazóknak

Azoknak sem kell azonban lemondaniuk a nyaralásról, akik önállóan szerveznék meg utazásukat, ugyanakkor néhány fontos változásra érdemes felkészülni. Jó hír, hogy a már megvett repülőjegyek ára nem változik utólag – mondta Holczinger Zoltán, a Repjegy.hu online üzletágának vezetője, aki szerint most a menetrendekkel kapcsolatos változások is legalább ennyire fontosak az utasok számára. A légitársaságok már most reagálnak a bizonytalan környezetre, elsősorban azonban nem törlések, hanem járatösszevonások és -ritkítások figyelhetők meg – hangsúlyozza. 

Ahol kevés utas van egy adott járaton, azokat összevonják, de fontos tudni, hogy a légitársaságok kötelesek alternatívát felajánlani, annak el nem fogadása esetén a teljes ár visszajár

– emeli ki.

Az érvényes szabályok szerint 14 napon túli járattörlés esetén a légitársaság köteles azonos feltételekkel átfoglalást vagy visszatérítést ajánlani. Mivel 14 napon belül a légitársaságok már kártérítésre kötelezhetők, számukra is kulcsfontosságú a stabil működés, ezért a menetrend-optimalizálás várhatóan időben megtörténik – tette hozzá a szakértő.

Így változhatnak a repülőjegyárak

A kerozinhiány hazánkban közvetlenül még nem tapasztalható, azonban sok légitársaság az alacsony kihasználtságú járatait már elkezdte ritkítani, amiben a kerozinfelhasználás tudatossága játszhat szerepet. A növekvő energiaárakat a már megvásárolt jegyek esetében utólag nem lehet érvényesíteni, ezért a légitársaságok kénytelenek bizonyos mértékben árat emelni. A hazai piacon ez már érezhető, de csak minimálisan, mivel a forint erősödése lassítja a drágulást – véli a szakember. 

A rövid távú, európai repülőjegyek áraiban várhatóan akár 10-15 százalékos emelkedéssel is járhat a kerozinárak emelkedése, illetve emiatt a légitársaságok veszteségeinek az ellensúlyozása, 

azonban a repülőjegyárak euró- és dolláralapúak, így egy további forinterősödés ezt csökkentheti. Fontos azt is megemlíteni, hogy az olajban gazdag Öböl menti országok légitársaságai jelenleg erősen csökkentett kapacitással üzemelnek – van amelyik csak járatainak 25–35 százalékával –, így a konfliktus rendeződése után várhatóan nyomott áron is, de mielőbb szeretnék biztosítani a korábbi járatkihasználtságukat. Amennyiben ez bekövetkezik, akkor az a többi versenytárs árazására is kihatással lesz, akár árverseny is kialakulhat – véli Holczinger Zoltán.

Lényeg a tudatosság

A magyar utazók nem mondanak le az utazásról, inkább tudatosabban terveznek – hangsúlyozta Holczinger, aki szerint a bizonytalan hírek hatására a hazai utazni vágyók viselkedése már most változik:

  • tíz százalékkal nőtt azok aránya, akik 30–90 nappal indulás előtt foglalnak;
  • a teljes foglalási volumen nem csökkent;
  • ugyanakkor az USA iránti kereslet jelentősen visszaesett az elmúlt hetekben.

A körülmények miatt – úgy látja – rövid távon előfordulhat, hogy egyes desztinációk ideiglenesen kiesnek, vagy kevesebb járat közlekedik. Ugyanakkor a Repjegy.hu szerint ez nem tartós trend: közép- és hosszú távon a kínálat visszarendeződik, ahogy a korábbi válságok után is történt.

A szakértő szerint bár a nemzetközi hírek gyakran drámai forgatókönyveket vázolnak, a légi közlekedés rendszerszinten stabil, a szereplők erősen érdekeltek a gyors alkalmazkodásban, és a turizmusra építő régiók aktívan dolgoznak a kereslet fenntartásán. A jelenlegi helyzet nem a nyaralások végét jelenti, sokkal inkább egy átmeneti alkalmazkodási időszakot a légi közlekedésben. A tapasztalatok és adatok alapján a magyar utazók továbbra is aktívak, a piac működik, csak tudatosabb döntésekre van szükség, mint korábban – tette hozzá Holczinger Zoltán.

Ezt tehetik most az utazók

A Repjegy.hu szerint különösen fontos figyelni:

  • Az időzítésre és rugalmasságra: érdemes akár egy-három hónappal előre tervezni, folyamatosan figyelni és összehasonlítani az ajánlatokat, valamint élni a rugalmas átfoglalási opciókkal.
  • Mindenekelőtt a biztonságra: ebben a bizonytalanabb időszakban az útlemondási és az utasbiztosítások szerepe kulcsfontosságúvá válik, ezek ugyanis védőhálót jelenthetnek váratlan események esetén. Minden esetben fontos azonban a teljes körű tájékozódás.
  • A megbízható partnerre: a jegyvásárlást érdemes olyan stabil, hazai hátterű partnerekre bízni, akik közvetlen és gyors segítséget tudnak nyújtani, ha ügyintézésre vagy módosításra van szükség.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Olyan intézkedésre készül az EU az energiával, ami garantáltan mindenkinél kicsapja a biztosítékot

Odrobina Kristóf avatarja

Itt az új csomag: a kommunisták tényleg átmenekültek innen Brüsszelbe?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

