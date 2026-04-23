Alkalmazkodás és tudatos döntések – így írhatja át a dráguló kerozin a magyarok nyaralását

Biztonsági szempontok előtérben

A következő hónapokra foglalni szándékozókat jelenleg azonban nemcsak ennek a pénzügyi oldala érdekli, hanem az is, hogy milyen jogaik vannak, mit tehetnek egy esetleges járattörlés, időpont-módosítás, áremelés esetén. A Magyar Utazási Irodák Szövetségének titkára szerint aki utazási irodákon keresztül foglal utazási csomagot, azt a jelenlegi helyzetben egyre fenyegetőbb járattörlésekkel, menetrendi változásokkal kapcsolatos megugró pluszköltségek, kellemetlenségek nem érinthetik komolyabban.

Amennyiben törlik a repülőjegyét, akkor az irodának meg kell szerveznie az utazó hazajuttatását. Hogyha bármilyen pluszköltségek merülnének fel mégis, akkor az utazási iroda a hatályos kormányrendelet értelmében a már lefoglalt és befizetett utazási csomag árán maximum 8 százalékot emelhet, de legfeljebb 20 nappal az indulás előtt.

Amennyiben az emelés meghaladja a 8 százalékot vagy az indulás előtti húsz napon belül történik, akkor az utazónak joga van elállni az utazástól és számára száz százalékban vissza kell téríteni a befizetett összeget

– mondta a részletekről Bakó Balázs.

Jó tanácsok egyedül utazóknak

Azoknak sem kell azonban lemondaniuk a nyaralásról, akik önállóan szerveznék meg utazásukat, ugyanakkor néhány fontos változásra érdemes felkészülni. Jó hír, hogy a már megvett repülőjegyek ára nem változik utólag – mondta Holczinger Zoltán, a Repjegy.hu online üzletágának vezetője, aki szerint most a menetrendekkel kapcsolatos változások is legalább ennyire fontosak az utasok számára. A légitársaságok már most reagálnak a bizonytalan környezetre, elsősorban azonban nem törlések, hanem járatösszevonások és -ritkítások figyelhetők meg – hangsúlyozza.

Ahol kevés utas van egy adott járaton, azokat összevonják, de fontos tudni, hogy a légitársaságok kötelesek alternatívát felajánlani, annak el nem fogadása esetén a teljes ár visszajár

– emeli ki.