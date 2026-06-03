Elkészült az év egyik legfontosabb vitaanyaga, már el is küldték a Pénzügyminisztériumba

A modell főbb elemei:
- havi 50 ezer forintos fix tételes adó;
- lehetőség a havi tétel 75 vagy 100 ezer forintra emelésére, magasabb társadalombiztosítási jogosultság mellett;
- alapvetően lakossági (B2C) ügyfélkörben működő vállalkozásokra terjedne ki;
- évi 18 millió forintos bevételi keret, amely akár az áfamentességi határhoz is igazítható;
- új elemként az éves keret 10-20 százalékáig költségelszámoló vállalkozások (B2B ügyfelek) részére is lehetne számlázni (a vállalkozás másik vállalatnak szolgáltat).
II. javaslat: visszatérés az eredeti katához, inflációkövető módosításokkal
A második javaslat abból indul ki, hogy 2013 és 2027 között a forint hozzávetőleg 80 százalékot veszített értékéből, ezért az eredeti kata paramétereit ennek figyelembevételével kellene visszaállítani.
A javaslat szerint:
- havi 100 ezer forintos tételes adó lenne érvényben;
- évi 12 millió forintos bevételi határ maradna;
- ismét lehetővé válna mind a lakossági, mind a vállalati ügyfeleknek történő számlázás.
Az anyag megállapítása szerint a korábbi rendszer egyik legfontosabb kérdése a színlelt foglalkoztatás kiszűrése volt. Felmerülhet ugyan a korábban alkalmazott, megbízónkénti 3 millió forintos korlát visszahozatala, azonban a gyakorlati tapasztalatok szerint ez nem érte el a kívánt eredményt.
A szabályozás ugyanis több módon is megkerülhetőnek bizonyult:
- kapcsolt vállalkozások bevonásával;
- közvetítő cégek létrehozásával;
- családtagok alkalmazásával;
- projektek mesterséges feldarabolásával.
A fix összeghatárok helyett ezért egy koncentrációs vizsgálat bevezetése is felmerült. Ennek lényege, hogy ha egy kataalany éves árbevételének több mint 50 vagy 75 százaléka egyetlen megrendelőtől származik, akkor:
- automatikus többletközteher keletkezzen, vagy
- NAV-kockázati jelzés induljon.
A pontos küszöbértéket a hatósági adatok alapján lehetne meghatározni.
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