Vihar előtti csend a légiközlekedésben – Budapesten még minden rendben

Egyelőre stabil a helyzet a magyar légiközlekedési piacon: sem az utazási irodák, sem a budapesti repülőtér nem tapasztal fennakadásokat az üzemanyag-ellátásban. Európában azonban már érezhető a kapacitáscsökkentés: a kerozinhiány és a drágulás miatt több légitársaság járatokat töröl és visszavágja kínálatát. A Lufthansa és a KLM döntései azt jelzik, hogy a nyári szezon előtt a légiközlekedési ágazat már alkalmazkodik a szűkülő ellátáshoz.

2026. 04. 22. 13:57
A magyar utazási irodák kivárnak a charterjáratok megrendeléseivel, lemondások egyelőre nincsenek, az irodák bíznak abban, hogy az üzemanyag-ellátás helyzete nyárra rendeződik – mondta Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) elnöke az MTI-nek, amely a légiközlekedés zavarai apropóján kérdezte. 

Már érezhető a zavar a légiközlekedésben, a holland KLM a múlt héten 160 járatot törölt májusra. Fotó: Alamy

A MUISZ elnöke emlékeztetett, 

a charterjáratok júniusban indulnak be, így május második felében, a hónap vége felé lehet hitelesebb képet kapni arról, hogy lesznek-e lemondások, összevonások, de egyelőre ennek még nincs jele.

Willie Walsh, a Nemzetközi Légiszállítási Szövetség vezérigazgatója a napokban arra figyelmeztetett, hogy becslésük szerint Európában járattörlések kezdődhetnek május végén a repülőgép-üzemanyag hiánya miatt. Mint mondta, erre már most is vannak példák Ázsia egyes részein. Rámutatott: amellett, hogy a hatóságok mindent megtesznek az alternatív ellátási útvonalak biztosítása érdekében, fontos, hogy jól kommunikált és jól koordinált tervekkel rendelkezzenek arra az esetre, ha korlátozás válik szükségessé, beleértve a résidőkönnyítést is.

 

Budapesten nem érezhető komolyabb fennakadás

A Budapest Airport Zrt. arról tájékoztatott, hogy a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren jelenleg stabil az üzemanyag-ellátás, partnereik nem jeleztek az üzemanyag elérhetőségével kapcsolatos problémát, és jelentősebb mértékű járattörlést sem tapasztalnak. Szükség esetén a légitársaságoknak lehetőségük van arra is, hogy a célállomáson tapasztalható esetleges korlátozások idején már az indulási repülőtéren többletüzemanyagot vegyenek fel.

A Liszt Ferenc repülőtér napi kerozinfelhasználása éves átlagban jelentős szórást mutat, nagyságrendileg 1200–2000 tonna között alakul, ami a nyári csúcsidőszakban a forgalom növekedésével párhuzamosan emelkedik. A repülőtéren található tartályokban legfeljebb négy-öt napnyi üzemanyag tárolására van lehetőség a mostani forgalmi szint mellett. A tárolókapacitás esetleges jövőbeni bővítésének lehetősége jelenleg vizsgálat alatt áll – ismertette a repülőtérüzemeltető.

Mint mondták, Magyarország kerozinellátása nagymértékben importfüggő, külföldön finomított kerozin érkezik az országba, több európai és mediterrán térségben található finomítóból. A Budapest Airport több forrásból szerzi be az üzemanyagot, ami növeli az ellátás biztonságát. Az Európai Unió részéről a helyzettel kapcsolatban egyelőre nem érkezett külön értesítés.

Közölték, a repülőtér korábban is kezelt már hasonló helyzeteket: az elmúlt években előfordult, hogy az ellátási láncban külső okok miatt átmeneti fennakadások jelentkeztek. Ilyen esetekben a Budapest Airport azonnali intézkedéseket vezetett be – például az üzemanyag-felvétel optimalizálásának kérésével –, a légitársaságok együttműködésével pedig sikerült biztosítani a folyamatos üzemelést. Ezekben az időszakokban sem járatkésések, sem törlések nem történtek az üzemanyag-ellátás miatt, és a repülőtér működése zavartalan maradt.

Megjegyezték, hogy a menetrendek időszakos módosítása a légiközlekedési iparágban bevett gyakorlat, amely mögött több tényező együttes hatása áll. Ezek a menetrendi változtatások jellemzően átmeneti jellegűek, és a piaci környezet stabilizálódásával a korábban tervezett kapacitások visszaépülhetnek.

A Budapest Airport hangsúlyozta, szoros kapcsolatot tart a légitársaságokkal és az üzemanyag-ellátási láncban részt vevő partnereivel, és mindent megtesz azért, hogy az utasforgalom zavartalan maradjon. A repülőtér-üzemeltető javasolja az utasoknak, hogy folyamatosan tájékozódjanak utazásaikról a légitársaságok felületein.

 

Így reagálnak a légitársaságok

A WizzAir Magyarország az MTI megkeresésére azt közölte, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi az üzemanyag-ellátással kapcsolatos helyzetet, és állandó kapcsolatban van a beszállítókkal, hogy a szükséges mennyiség mindig rendelkezésre álljon. Jelenleg nincs fennakadás a kerozinellátásban, így a járatok a meghirdetett menetrend szerint közlekednek, emiatt járatokat nem kell törölni. A Wizz Air az esetleges változásokról időben tájékoztatja az utasokat – közölte a légitársaság.

A Deutsche Lufthansa AG további húszezer veszteséges járatot töröl Európában a nyári szezonban, hogy spóroljon, miután a repülőgép-üzemanyag jelentősen drágult a közel-keleti háború kitörése óta. A járatcsökkentés a frankfurti és müncheni repülőtereket érinti, és október végéig lesz érvényben. Ezzel egyidejűleg a vállalat új járatokat indít Zürichből, Bécsből és Brüsszelből. A sajtóközlemény szerint a vállalat az intézkedéssel körülbelül negyvenezer tonna kerozint kíván megtakarítani. A légitársaság már törölt 120 járatot Frankfurtból a lengyelországi Bydgoszcz és Rzeszów városba, valamint a norvégiai Stavangerbe május végéig. A további változásokat április végén jelentik be.

A holland KLM légitársaság a múlt héten 160 járatot törölt májusra, miközben más európai és ázsiai-csendes-óceáni légitársaságok emelik az áraikat.

Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség ügyvezető igazgatója a közelmúltban azt nyilatkozta, hogy Európának mindössze hat hétre elegendő üzemanyaga maradt, míg Dan Jorgensen, az EU energiaügyi biztosa azt mondta, hogy a válság a magas árak válságából az ellátási válság felé halad.

 

Nem mindenki ennyire pesszimista

A fentieknek ellentmond Apostolos Tzitzikostas, az EU közlekedési biztosának nyilatkozata, aki azt mondta: nem számít szélesebb körű járattörlésekre az Európai Unióban az elkövetkező hónapokra. A biztos egy uniós közlekedési miniszteri videókonferencia után elismerte, hogy 

a repülőgépüzemanyag-ellátás Európa egyes részein kihívásokkal küzd, ugyanakkor a piac egyelőre képes kezelni a helyzetet, és nincs tényleges hiány.

Hozzátette: az egyes légitársaságok által végrehajtott járatcsökkentések mögött nem az üzemanyag fizikai hiánya, hanem elsősorban gazdasági okok állnak, vagyis a megemelkedett kerozinárak. A bizottság továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a helyzet alakulását, de jelenleg nem számítanak széles körű fennakadásokra a nyári időszakban – fogalmazott.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Én, az „agymosott birka”

