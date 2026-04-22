Vihar előtti csend a légiközlekedésben – Budapesten még minden rendben

A magyar utazási irodák kivárnak a charterjáratok megrendeléseivel, lemondások egyelőre nincsenek, az irodák bíznak abban, hogy az üzemanyag-ellátás helyzete nyárra rendeződik – mondta Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) elnöke az MTI-nek, amely a légiközlekedés zavarai apropóján kérdezte.

Már érezhető a zavar a légiközlekedésben, a holland KLM a múlt héten 160 járatot törölt májusra. Fotó: Alamy

A MUISZ elnöke emlékeztetett,

a charterjáratok júniusban indulnak be, így május második felében, a hónap vége felé lehet hitelesebb képet kapni arról, hogy lesznek-e lemondások, összevonások, de egyelőre ennek még nincs jele.

Willie Walsh, a Nemzetközi Légiszállítási Szövetség vezérigazgatója a napokban arra figyelmeztetett, hogy becslésük szerint Európában járattörlések kezdődhetnek május végén a repülőgép-üzemanyag hiánya miatt. Mint mondta, erre már most is vannak példák Ázsia egyes részein. Rámutatott: amellett, hogy a hatóságok mindent megtesznek az alternatív ellátási útvonalak biztosítása érdekében, fontos, hogy jól kommunikált és jól koordinált tervekkel rendelkezzenek arra az esetre, ha korlátozás válik szükségessé, beleértve a résidőkönnyítést is.

Budapesten nem érezhető komolyabb fennakadás

A Budapest Airport Zrt. arról tájékoztatott, hogy a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren jelenleg stabil az üzemanyag-ellátás, partnereik nem jeleztek az üzemanyag elérhetőségével kapcsolatos problémát, és jelentősebb mértékű járattörlést sem tapasztalnak. Szükség esetén a légitársaságoknak lehetőségük van arra is, hogy a célállomáson tapasztalható esetleges korlátozások idején már az indulási repülőtéren többletüzemanyagot vegyenek fel.

A Liszt Ferenc repülőtér napi kerozinfelhasználása éves átlagban jelentős szórást mutat, nagyságrendileg 1200–2000 tonna között alakul, ami a nyári csúcsidőszakban a forgalom növekedésével párhuzamosan emelkedik. A repülőtéren található tartályokban legfeljebb négy-öt napnyi üzemanyag tárolására van lehetőség a mostani forgalmi szint mellett. A tárolókapacitás esetleges jövőbeni bővítésének lehetősége jelenleg vizsgálat alatt áll – ismertette a repülőtérüzemeltető.