A pozsonyi diadal tette teljessé Árpád művét

Ekkor tanulták meg félni a magyarok nyilait

A győzelem azonban még nem jelentette a csata végét, mert időközben a Duna túlsó partján felvonuló és még érintetlen német hadtest is beérkezett Pozsony alá. Luitipold őrgróf helyzetét azonban jelentősen megnehezítette Theotmár seregének szinte teljes megsemmisülése, hiszen a jobb parti német seregtest pusztulása miatt senki sem tudta megakadályozni a magyarokat abban, hogy átkeljenek a Dunán. A döntő összecsapásra másnap, július 5-én került sor. A bajor választófejedelem szintén felült a magyarok cselvetésének és ez végzetes lett számára. Az első összecsapás után a magyar előhad visszafordult és sebesen vágtatva maga után vonta Lutipold seregét, becsalogatva a németeket a Dévényi-szoros magas sziklafalai közé. A csapdába került bajor–frank seregre ugyanaz a sors várt, mint az előző napon megsemmisült német hadtestre. A véres és öldöklő küzdelemben maga a főparancsnok, Luitipold őrgróf is elesett. A vert német kereszteshad maradványait a diadalittas magyar lovasság egészen Ennsburgig üldözte, tovább ritkítva a menekülő németek sorait. A bajor–frank seregek főparancsnoka, az Ennsburg várába bezárkózott Gyermek Lajos csak akkor döbbent rá a megsemmisítő vereség súlyára, amikor a vár falai alatt felbukkantak az első magyar lovasok. De a magyar harcosok még a falak biztonságában megbúvó keleti frank királyt is sikeresen rászedték. Színleg elkezdték ostromolni a várat, majd a falak mögül kitörő német katonaság elől a jól bevált cselt bevetve megfutamodtak. A németek ez alakommal is – vesztükre – lépre mentek. A „menekülő” magyar lovasok lassították a tempót és bevárták, hogy az őket diadalittasan üldöző német lovasság nyíllövésnyi távolságon belülre érjen. Ekkor kürtszó harsant, és a magyarok – akik már vágta közben felhúzták az íjaikat – hirtelen szembefordultak a feléjük galoppozó németekkel, és egyszerre kilőtték a nyílvesszőiket. Az élen robogó királyi katonák holtan fordultak le a lovaikról, némelyikük úgy nézett ki, mint a sündisznó, a testükbe fúródott nyílvesszők tömegétől. Az életben maradt német harcosokat pedig a nyílzáport követő fergeteges magyar lovasroham söpörte el. Az újabb katasztrófa után Gyermek Lajos is menekülőre fogta a dolgot, és csak nagy üggyel-bajjal tudta Passauba menteni az irháját. A pozsonyi csatában a magyar törzsszövetség világraszóló diadalt aratott. A csata eredményeként nem csak a Dunántúl visszaszerzésére és a magyarok kiirtására tett német kísérlet fulladt megszégyenítő kudarcba, hanem még a magyar törzsszövetség hódított el újabb területeket a németektől egészen az Enns folyó határáig. A győztes pozsonyi csata csaknem jó egy évszázadra elvette a német uralkodók kedvét attól, hogy magyar területekre törjenek. A győzelem megszilárdította a Magyar Fejedelemség hatalmát ami egy évszázaddal később István megkoronázásával elvezetett a modern középkori Magyar Királyság megteremtéséhez. A győzedelmes pozsonyi csata így zárta le Árpád fejedelem művét, a honfoglalást.