A pozsonyi diadal tette teljessé Árpád művét

Lépre csalták az elbizakodott bajor–frank sereget
A szállásterületekről rövid idő alatt mintegy negyvenezer harcos gyűlt össze a Duna Pozsonnyal szemben fekvő partján lévő magyar táborba. A törzsszövetségi vezéreknek az volt a legfőbb célja, hogy megakadályozzák a két német seregtest egyesülését, és egyenként mérjenek rájuk döntő csapást. A magyar előőrsök folyamatos zaklatásaitól szétzilálódott és megfáradt bajor hadoszlop július 4-én ért Pozsony alá, ahol azonnal hadrendbe állt, hogy megütközzön az általuk megvetett és mélyen lenézett „barbárokkal”. Luitipold és hadvezérei igen magabiztosak voltak, de az ellenfél lebecsülése ez alkalommal is végzetes hibának bizonyult a sztyeppei harcmodor trükkjeit nem ismerő németek számára. A magyar könnyűlovasság ugyanis a jól bevált ravasz taktikát alkalmazva először összecsapott a bajorokkal, majd színleg megfutamodott. A csel ezúttal is bevált. A „megfutamodó” magyar előhadat diadalmasan üldöző és könnyelműen győzelmet szimatoló német sereget sikerült becsalni egy két oldalról magaslatokkal övezett és viszonylag keskeny sík területre. Amikor a bajor sereg egymásra torlódva beszorult a szűk katlanba, hirtelen kürtszó harsant, majd előléptek az addig a magaslat fáinak takarásában elrejtőzött magyar íjászok, és visszacsapó íjaikból fergeteges nyílzáport zúdítottak a megrettent németek nyakába. A bajorok soraiban kitört a pánik, és egymást taposva igyekeztek kijutni a halálos csapdává vált katlanból. De akiknek sikerült is kivergődniük a kelepcéből, azoknak sem maradt lehetőségük arra, hogy ismét felvegyék a harcrendet. A katlan bejáratánál ugyanis az időközben felsorakozott magyar könnyűlovasság várt a kifelé hátráló bajorokra, és újabb véres rendet vágott a soraikban. A fürge lovaikon szélsebesen száguldozó és félelmetesen rikoltozó magyar harcosok látványától páni félelem szállta meg a németeket. A július 4-én lezajlott ütközetben a lépre csalt bajor seregtest szinte teljesen megsemmisült. A bajt még tovább tetézte, hogy a magyarok gyújtónyilakkal megsemmisítették a német sereg utánpótlását szállító gályákat is.
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