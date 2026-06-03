A FIFA és a spanyol bíró őrületes bosszúja

Mi járt a spanyol bíró fejében?

Mindez azt jelentette, hogy az ausztrál csapat vérszemet kapott, egymás után alakította ki a helyzeteit. Chipperfield lövését Buffon védte, Cahill ziccerben a léc fölé fejelt, ám kiaknázni nem tudták az emberelőnyt. Így érkeztünk el a mérkőzés 94. percéig. Addigra a spanyol bíró arra is rájöhetett, hogy az a kiállítás nem feltétlenül volt jogos, gondolta, legyen akkor minden egyenlő, mielőtt lefújja a meccset, hogy a két csapat a hosszabbításra készülhessen. Tehát a 94. a bíró büntetőt adott Grosso nagy eséséért – a Palermo védője két csel után a fekvő Neillen bucskázott keresztül –, Tottit ez nem izgatta, s a jobb felső sarokba varrva a labdát negyeddöntőbe lőtte, pontosabban mentette az olaszokat.

Francesco Totti berúgta a mindent eldöntő tizenegyest Fotó: PATRICK HERTZOG/AFP

Ha elolvassuk e kétségtelenül drámai meccs utáni ausztrál nyilatkozatokat, világos képet kapunk arról, mekkora dráma zajlott ezen a mérkőzésen. Guus Hiddink, az ausztrálok szövetségi kapitánya: „Ez egy kiütéssel ért fel. Csalódott vagyok, de egyben büszke is lehetek a játékosaimra, mert az egész tornán remekül játszottak. Az egyetlen dolog, amiért szemrehányást tehetünk magunknak az az, hogy nem szereztünk gólt.” Mark Schwarzer, az ausztrálok kapusa: „Már egyszer visszanéztem a büntető előtti szituációt,

de így sem tudom megmondani, hogy jogos volt a 11-es vagy sem. Igazából nem is ezen buktunk el, hiszen lett volna lehetőségünk gólt lőni.

Ki kellett volna használni a helyzeteinket.”