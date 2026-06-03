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Brutális kritikát kapott a Liverpool középpályása, az új edző mentheti meg

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Arne Slot menesztése után minden bizonnyal spanyol szakember ül le a Liverpool kispadjára, de nem az, akit a szurkolók elképzeltek. Ők egykori kedvencüket, Xabi Alonsót látták volna szívesen vezetőedzőként, de egyes vélemények szerint jobban járnak Andoni Iraola – várható – kinevezésével. Az egykori ír válogatott labdarúgó, napjainkban televíziós kommentátorként dolgozó Andy Townsend is utóbbiak táborát erősíti, szerinte Iraola életet lehelhet a Liverpool néhány halovány futballistájába.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 4:47
Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister is csak árnyéka volt önmagának Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
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Iraola felrázhatja a liverpooliakat

Townsend aztán hozzátette: – A Liverpoolnál most részben tiszta lappal indulnak, nemcsak azért, mert távozott a menedzser, hanem azért is, mert Mohamed Szalah is elment. Andy Robertson szintén, és ez lehetőséget ad arra, hogy egy új vezetőedző letegye a névjegyét a klubnál. Ibrahima Konaté is távozott, és ott van Virgil van Dijk, aki már 34 éves. Nem lehet túl sok ilyen korú játékos egy csapatban, bár egy természetesen belefér. Úgy érzem, most az a legfontosabb, hogy megtalálják a megfelelő egyensúlyt a védelemben. Emellett szükségük van egy fiatalabb támadóra is, aki hosszú távon pótolhatja Szalaht. Jeremie Frimpong szerződtetése nem igazán vált be – állapította meg a szakértő, aki a többieket sem kímélte, az argentinok világbajnoka nem teszi zsebre, amit kapott: 

Alexis Mac Allister a saját mércéjéhez képest úgy nézett ki, mint egy járókelő. Ryan Gravenberch sem közelítette meg azt a szintet, amit tavaly nyújtott, Hugo Ekitiké elvesztése pedig komoly csapást jelentett. Sok mindent át kell gondolniuk, de Iraola a megfelelő ember erre a feladatra.

 

 

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