Brutális kritikát kapott a Liverpool középpályása, az új edző mentheti meg

Iraola felrázhatja a liverpooliakat
Townsend aztán hozzátette: – A Liverpoolnál most részben tiszta lappal indulnak, nemcsak azért, mert távozott a menedzser, hanem azért is, mert Mohamed Szalah is elment. Andy Robertson szintén, és ez lehetőséget ad arra, hogy egy új vezetőedző letegye a névjegyét a klubnál. Ibrahima Konaté is távozott, és ott van Virgil van Dijk, aki már 34 éves. Nem lehet túl sok ilyen korú játékos egy csapatban, bár egy természetesen belefér. Úgy érzem, most az a legfontosabb, hogy megtalálják a megfelelő egyensúlyt a védelemben. Emellett szükségük van egy fiatalabb támadóra is, aki hosszú távon pótolhatja Szalaht. Jeremie Frimpong szerződtetése nem igazán vált be – állapította meg a szakértő, aki a többieket sem kímélte, az argentinok világbajnoka nem teszi zsebre, amit kapott:
Alexis Mac Allister a saját mércéjéhez képest úgy nézett ki, mint egy járókelő. Ryan Gravenberch sem közelítette meg azt a szintet, amit tavaly nyújtott, Hugo Ekitiké elvesztése pedig komoly csapást jelentett. Sok mindent át kell gondolniuk, de Iraola a megfelelő ember erre a feladatra.
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