Tényleg boldogabbak, akik rendszeresen bicikliznek?

A biciklizés előnyei

Az elmúlt évek kutatásai egyre gyakrabban jutnak ugyanarra a következtetésre: a rendszeres biciklizés nemcsak a fizikai egészségre, hanem a hangulatra és a stresszkezelésre is látványosan hat.

Egy skóciai vizsgálat például azt találta, hogy azoknál, akik biciklivel jártak munkába, alacsonyabb volt a szorongás és depresszió miatti gyógyszerfelírás aránya. Más kutatások szerint a rendszeres kerékpározás javíthatja az alvásminőséget, a koncentrációt és az energiaszintet is.

A legtöbben pontosan tudják, milyen érzés az, amikor egy hosszú nap után néhány perc tekerés egyszerűen „kiszellőzteti” a fejet. Ebben valószínűleg sok minden egyszerre működik:

a ritmikus mozgás,

a monoton tekerés nyugtató hatása,

a friss levegő,

a folyamatos haladás érzése,

A biciklizés nosztalgia is, rengeteg régi emléket megidézhet. Nyári esték, gyerekkor, kerülőutak, a gurulás és a sebesség élménye.

A bicikli a gondolatokat is megmozgatja

A biciklizés egyik legnagyobb előnye, hogy képes kiszakítani az embert a napi gondolati zajból. A kültéri mozgás egyszerre mozgatja meg a testet és segít abban, hogy végre ne egy képernyőt nézünk, hanem a környezetükre figyelnek. Gárdonyi a már említett írásában valami nagyon hasonlót fejteget akkor, amikor leírja, hogy a kerékpár új életet lehel az életunt emberbe:

Az ilyen ember, ha biciklire kerül, éppen attól élénkül meg, hogy a színeknek és formáknak olyan tömérdeksége tárul eléje, aminőben eddig része nem volt. Az agya, anélkül, hogy ezt észrevenné s talán tudná, az új, mindig új képek fölvétele által megfrissül, és újra fogékonnyá válik minden iránt, ami az élet szeretetének tárgya és oka lehet.

Nehéz ennél pontosabban leírni azt, amit ma mentális kiszakadásnak hívunk és ami az egyik legjobb gyógyszer a digitális túlterhelés ellen. Miközben egész nap ugyanazokat a képernyőket nézzük, ugyanazokat az útvonalakat járjuk, és gyakran ugyanazokat a gondolatokat görgetjük újra meg újra, a bicikli valami nagyon egyszerű dolgot ad vissza, a mozgás szabadságát. Az ENSZ 2018-ban nyilvánította június 3-át a kerékpározás világnapjává, elismerve, hogy a bicikli nemcsak közlekedési eszköz vagy sporteszköz, hanem a fenntarthatóbb és emberibb városi élet egyik szimbóluma lett.