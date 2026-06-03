Az osztrákok odaszúrtak nekünk a vb előtt, ez nem hiányzott

Szoboszlai és Kerkez nincs Ausztriának, de…

– Agresszívak vagyunk labda nélkül, magas letámadást alkalmazunk, ezzel sok nagycsapatnak tudunk kellemetlenséget okozni – még talán az argentinoknak is. Az osztrák válogatott futballja egyértelműen Ralf Rangnick szövetségi kapitány elképzeléseit tükrözi, nagyon hasonlóan játszik, mint a Red Bull-csapatok. A fő hangsúly a labda nélküli játékon van. A Bayern Münchent erősítő Konrad Laimer vagy a lipcsei Nicolas Seiwald és Xaver Schlager mind olyan futballisták, akiknek ez a legnagyobb erősségük. Olyan csapatból kell Rangnicknak eredményes társaságot faragnia,

amelynek nincs igazi szupersztárja, mint amilyen az öt-tíz évvel korábban még világklasszis szinten teljesítő David Alaba volt. Magyarországnak vannak, nekünk nincsenek Szoboszlai Dominikjaink vagy Kerkez Milosaink

– mondta Jantscher, s abban valószínűleg tényleg van valami, hogy a legfiatalabb osztrákok már egyre nehezebben néznek fel mondjuk Alabára, aki nyáron a Real Madridtól is távozik, ahol az elmúlt években a sérülések miatt csak epizódszereplő volt.

Végső soron azonban mégis csak az számít, hogy ki van ott a vb-n. Ezt pedig nem mi, hanem az osztrákok tudják magukról elmondani.