MeloniOlaszországfuvarozás

Meloni az utolsó pillanatban megakadályozta Olaszország megbénulását

Elmarad a fuvarozók országos sztrájkja, miután a kormánynak sikerült megállapodnia a szállítmányozókkal. Óriási volt a tét, hiszen a fuvarozók a jövő hétre az ország teljes megbénításával fenyegettek. A kormány meghosszabbította az üzemanyagokra vonatkozó kedvezményeket is.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 05. 23. 14:51
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Fotó: Nicolas Economou Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Minisztertanács által elfogadott új üzemanyag-rendelet egy összetett, azonnali likviditást biztosító intézkedéscsomagot tartalmaz. Ennek része egy 300 millió eurós közvetlen támogatás, amelyet a vállalatok adójóváírás formájában vehetnek igénybe. A szektor cégeinek likviditási nehézségeit enyhítendő a kormány egy hónapra felfüggeszti egyes adók és járulékok befizetését. Emellett meghosszabbítják a benzinkutakon alkalmazott jövedékiadó-csökkentést is.

Új elemként a kabinet a jövőben közvetlen egyeztetési lehetőséget kíván biztosítani a stratégiai jelentőségű ágazat képviselőinek. Ennek érdekében létrehozták az Árufuvarozási Főtanácsot, amely állandó konzultációs fórumként működik majd a kormány és a szakmai szervezetek között.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az árufuvarozási ágazat védelme egyben a családok vásárlóerejének megőrzését is szolgálja. A tárgyalások elején arra figyelmeztetett, hogy a kamionforgalom leállása az egész ország működését veszélyeztette volna, miközben az árak további emelkedését is előidézhette volna. A kormány gyors és kézzelfogható intézkedései végül elhárították a társadalmi feszültséget, és stabilizálták az olasz ellátási láncokat.

Bár a kabinetnek sikerült megakadályoznia az ország megbénulását, az energiaválság kezelésének finanszírozása továbbra is komoly kihívást jelent. Brüsszel egyelőre nem mutat hajlandóságot a költségvetési szabályok rugalmasabb kezelésére, miközben a rendelkezésre álló pénzügyi mozgástér folyamatosan szűkül.

A nemzetközi diplomácia protokolláris világában ritkán kerülnek reflektorfénybe igazán közvetlen pillanatok. A napokban azonban nagy visszhangot váltott ki Narendra Modi indiai és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök római találkozója, amelyet nemcsak a jelentős geopolitikai egyeztetések, hanem egy különösen szellemes és emberközeli gesztus is emlékezetessé tett.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: NurPhoto/AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar állam

Meghurcolásunk története 1.

Bayer Zsolt avatarja

„Valaki megrágalmazhatta Josef K.-t, mert noha semmi rosszat sem tett, egy reggel letartóztatták.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu