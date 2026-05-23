Meloni az utolsó pillanatban megakadályozta Olaszország megbénulását

A Minisztertanács által elfogadott új üzemanyag-rendelet egy összetett, azonnali likviditást biztosító intézkedéscsomagot tartalmaz. Ennek része egy 300 millió eurós közvetlen támogatás, amelyet a vállalatok adójóváírás formájában vehetnek igénybe. A szektor cégeinek likviditási nehézségeit enyhítendő a kormány egy hónapra felfüggeszti egyes adók és járulékok befizetését. Emellett meghosszabbítják a benzinkutakon alkalmazott jövedékiadó-csökkentést is.

Új elemként a kabinet a jövőben közvetlen egyeztetési lehetőséget kíván biztosítani a stratégiai jelentőségű ágazat képviselőinek. Ennek érdekében létrehozták az Árufuvarozási Főtanácsot, amely állandó konzultációs fórumként működik majd a kormány és a szakmai szervezetek között.