Moszkva legújabb szuperfegyvere a tenger mélyén rejtőzik

A német ARD közszolgálati műsorszolgáltató arról számolt be, hogy Moszkva évek óta dolgozhat egy olyan projekten, amely lehetővé tenné ballisztikus rakéták elhelyezését az óceánfenéken. A projektben kiemelt szerepet kapott a 96 méter hosszú Zvezdocska (Kis csillag) nevű hajó, amely az orosz Haditengerészet legtitkosabb szervezetének, a GUGI-nak (Mélytengeri Kutatási Főigazgatóság) kötelékébe tartozik. A GUGI közvetlenül az orosz védelmi minisztériumnak jelent, és ők felelősek a tengeralatti kémkedésért, a mélytengeri nukleáris drónok fejlesztéséért (mint a Poszeidón) és a tengerfenéki infrastruktúra (kábelek, gázvezetékek) manipulálásáért.

A Zvezdocskát nehéz felszerelések szállítására használják a Jeges-tengeren és – lapértesülések szerint – annak mozgását a NATO is figyelemmel kíséri.

A Szkíták projekt összefügghet Oroszország más mélytengeri fejlesztéseivel is: különösen sok figyelmet kapott például az elmúlt években a Poszeidón nevű nukleáris meghajtású dróntorpedó, amelyre Moszkva megállíthatatlan fegyverként hivatkozott – írja az U. S. Naval Institute.

Mire készül Oroszország a tengerfenéken?

Meg nem nevezett nyugati hírszerzési források szerint

az orosz projekt célja nukleáris fegyverek hordozására alkalmas rakéták elhelyezése – több száz méteres mélységben – a tengerfenéken.

A vizsgálat részeként a WDR és az NDR újságírói katonákkal és szakértőkkel készítettek interjúkat, valamint műholdfelvételeket, orosz adatbázisokat és történelmi dokumentumokat elemeztek. Az ARD által idézett egyik szakértő, Helge Adrians haditengerészeti tiszt, a Német Nemzetközi és Biztonsági Ügyek Intézetének (SWP) munkatársa elmondta, hogy a nukleáris fegyverek tengerfenéken történő telepítése nagyban megnehezítené azok semlegesítését és lehetővé tehetné Oroszország számára, hogy kevésbé támaszkodjon a hagyományos indítóplatformokra – amelyek építése és fenntartása költséges.