MoszkvaOroszországfegyver

Moszkva legújabb szuperfegyvere a tenger mélyén rejtőzik

Német lapinformációk szerint Oroszország új fegyverrendszer telepítésén dolgozhat az ország partjainál, több száz méteres mélységben. A Szkíták fedőnevű projekt célja, hogy Moszkva nukleáris töltetek hordozására alkalmas rakétákat helyezzen el a tengerfenéken. Az ötlet nem új keletű, de a hidegháborús időszakban a megvalósítás technológiai akadályokba ütközött. Vajon 2026-ban már megvalósítható az elképzelés?

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 05. 23. 13:54
Felvonulás Moszkvában Fotó: THE KREMLIN MOSCOW Forrás: The Kremlin Moscow
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A német ARD közszolgálati műsorszolgáltató arról számolt be, hogy Moszkva évek óta dolgozhat egy olyan projekten, amely lehetővé tenné ballisztikus rakéták elhelyezését az óceánfenéken. A projektben kiemelt szerepet kapott a 96 méter hosszú Zvezdocska (Kis csillag) nevű hajó, amely az orosz Haditengerészet legtitkosabb szervezetének, a GUGI-nak (Mélytengeri Kutatási Főigazgatóság) kötelékébe tartozik. A GUGI közvetlenül az orosz védelmi minisztériumnak jelent, és ők felelősek a tengeralatti kémkedésért, a mélytengeri nukleáris drónok fejlesztéséért (mint a Poszeidón) és a tengerfenéki infrastruktúra (kábelek, gázvezetékek) manipulálásáért. 

A Zvezdocskát nehéz felszerelések szállítására használják a Jeges-tengeren és – lapértesülések szerint – annak mozgását a NATO is figyelemmel kíséri. 

A Szkíták projekt összefügghet Oroszország más mélytengeri fejlesztéseivel is: különösen sok figyelmet kapott például az elmúlt években a Poszeidón nevű nukleáris meghajtású dróntorpedó, amelyre Moszkva megállíthatatlan fegyverként hivatkozott – írja az U. S. Naval Institute. Korábban az Origon is beszámoltunk az orosz Poszeidón drónról.

Mire készül Oroszország a tengerfenéken?

Meg nem nevezett nyugati hírszerzési források szerint 

az orosz projekt célja nukleáris fegyverek hordozására alkalmas rakéták elhelyezése – több száz méteres mélységben – a tengerfenéken.

A vizsgálat részeként a WDR és az NDR újságírói katonákkal és szakértőkkel készítettek interjúkat, valamint műholdfelvételeket, orosz adatbázisokat és történelmi dokumentumokat elemeztek. Az ARD által idézett egyik szakértő, Helge Adrians haditengerészeti tiszt, a Német Nemzetközi és Biztonsági Ügyek Intézetének (SWP) munkatársa elmondta, hogy a nukleáris fegyverek tengerfenéken történő telepítése nagyban megnehezítené azok semlegesítését és lehetővé tehetné Oroszország számára, hogy kevésbé támaszkodjon a hagyományos indítóplatformokra – amelyek építése és fenntartása költséges.

A tengerfenéken elhelyezett nukleáris fegyverek ötlete nem új keletű. Már a hidegháború idején is születtek amerikai és szovjet tervek olyan mélytengeri nukleáris indítóállomásokról, amelyeket nehéz lenne felderíteni és így megsemmisíteni. Nyugati elemzők szerint az akkori technológiai korlátok miatt ezek a projektek végül nem jutottak el a hadrendbe állításig, azonban a modern autonóm rendszerek és víz alatti kommunikációs technológiák újra napirendre helyezhették az elképzelést – írja a Global Defence News.

Kevés hivatalos információ érhető el

A Tagesschau cikke részletezi, hogy sem a NATO, sem az orosz védelmi minisztérium nem kívánt nyilatkozni az újságíróknak a Szkíták névre keresztelt orosz projektről. Korábban az amerikai hadsereg is elemezte egy ilyen jellegű tengerfenéken kiépített rakétaindító-rendszer előnyeit és hátrányait. Előnyként értékelték a hosszú élettartamot, az alacsony költségeket és a csekély kockázatot arra vonatkozóan, hogy az ellenség megsemmisítheti a rendszert. Ugyanakkor problémát jelent, hogy nehéz adatokat továbbítani a tengerfenéken lévő rakétákhoz, illetve tesztelni a harckészültségüket anélkül, hogy felfednék a helyzetüket. Miközben az Egyesült Államok nem folytatta az ilyen rendszerek fejlesztését, NATO-s belső források szerint Oroszország tovább dolgozott a projekten. Matthias Uhl hadtörténész szerint Oroszország az ilyen jellegű projektekkel kettős célt kíván elérni. A rendszerek nemcsak katonai képességeket jelentenek, hanem pszichológiai nyomást is gyakorolnak a rivális államokra. 

Jelentőségük kevésbé a tényleges harcban, inkább a politikai diskurzusban rejlik. Ezeknek a fegyvereknek elrettentő és bizonytalanságkeltő szerepük van

– mondta Uhl. 

A tengerfenék-egyezmény és az orosz kiskapu

Már a hidegháború idején is komoly aggodalmat váltott ki annak lehetősége, hogy az atomhatalmak nukleáris fegyvereket helyezhetnek el a világ tengereiben. Emiatt 1971-ben nemzetközi egyezményt hoztak létre a nukleáris- és más tömegpusztító fegyverek tengerfenéken történő elhelyezésének tilalmáról. Az Egyesült Államok, az akkori Szovjetunió és további mintegy 80 állam írta alá az úgynevezett tengerfenék-egyezményt.

Az egyezmény továbbra is hatályban van, ugyanakkor csak a nemzetközi vizeken történő nukleáris fegyvertelepítést tiltja, a saját part menti területekre nem vonatkozik a tilalom. 

Az Asia Times információi szerint Moszkva egyre nagyobb hangsúlyt helyez az úgynevezett tengerfenéki hadviselési képességeinek fejlesztésére. Egyelőre azonban nem világos, hogy a rakétákat valóban telepítették-e és a projekt egyáltalán túllépett-e a fejlesztési fázison.

Az orosz–ukrán háború friss híreit itt találja.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar állam

Meghurcolásunk története 1.

Bayer Zsolt avatarja

„Valaki megrágalmazhatta Josef K.-t, mert noha semmi rosszat sem tett, egy reggel letartóztatták.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu