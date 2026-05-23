Büntetőeljárás indult a tiszaújvárosi robbanás ügyében

A rendőrség is lefolytatta a helyszíni szemléjét, amely után rendőrségi eljárás indult a tiszaújvárosi robbanás ügyében.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az ügyben foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás.

A rendőrség hozzátette: a későbbi rendőrségi és katasztrófavédelmi vizsgálatok eredményei alapján a minősítés és az eljárás részletei még változhatnak – írja a boon.hu.