Újabb csapás készülhet Irán ellen, Trump váratlanul módosította programját + videó

A Tasnim és a Fars iráni hírügynökségek szerint Irán azzal vádolja Washingtont, hogy tudatosan akadályozza a diplomáciai egyeztetéseket. Kiderült, hogy Donald Trump kihagyja fia esküvőjét. Bár hivatalosan nem indokolta meg váratlan programváltozását, a CBS és az Axios szerint az Egyesült Államok már egy újabb Irán elleni katonai csapás előkészítésén dolgozik. Közben Pakisztán közvetíteni próbál Teheránban, Izrael pedig újabb légicsapásokat hajtott végre Libanonban.

Magyar Nemzet
2026. 05. 23. 12:59
Trump váratlanul módosította programját Forrás: AFP
Az iráni külügyminisztérium szóvivője, Eszmáil Bagáji szerint továbbra sem látszik közelinek a megállapodás. A pénteki sajtótájékoztatón úgy fogalmazott

jelenleg nem lehet azt mondani, hogy a felek a megállapodás küszöbén állnak.

Bagáji ugyanakkor megerősítette, hogy egy katari delegáció érkezett Teheránba az iráni–amerikai tárgyalások támogatására. A küldöttség feladata, hogy segítse a közvetítést a két fél között.

Irán egyelőre nem tárgyalna az atomprogramjáról

Eszmáil Bagáji arról is beszélt, hogy Teherán a jelenlegi egyeztetéseken nem akar a nukleáris program részleteiről tárgyalni. Az iráni külügyi szóvivő az IRNA állami hírügynökség szerint úgy fogalmazott: 

a tárgyalások elsődleges célja a háború lezárása, ezért most nincs napirenden az atomprogram részletes megvitatása.

Bagáji emellett bírálta az amerikai álláspontot is. A washingtoni követeléseket túlzottnak és észszerűtlennek nevezte. Az iráni külügyi szóvivő hangsúlyozta, hogy Irán az Atomsorompó-egyezmény aláírója, és joga van a nukleáris energia békés célú felhasználására. Teherán erre minden korábbi nukleáris egyeztetés során is hivatkozott. 

Bagáji a korábbi tárgyalások kudarcba fulladásáért is a másik felet tette felelőssé.

Trump Washingtonban marad – a katonák készültségben

Donald Trump váratlan programváltozása újabb találgatásokat indított el az amerikai sajtóban. Az elnök ugyanis bejelentette, hogy mégsem utazik el legidősebb fia, Donald Trump Jr. bahamai esküvőjére. Trump emellett a hétvégére tervezett bedminsteri útját is lemondta, és Washingtonban marad.

A Fehér Ház azzal indokolta a döntést, hogy az elnöknek államügyek miatt kell a fővárosban maradnia. 

Trump a Truth Social közösségi oldalon azt írta: ebben a fontos időszakban szükségesnek tartja, hogy a Fehér Házban maradjon. Egyúttal gratulált fiának és menyének. Az amerikai elnök már csütörtökön utalt arra, hogy a közel-keleti helyzet állhat a háttérben. 

Úgy fogalmazott: most nem megfelelő az időzítés, mert „ott van Irán, és más ügyek is”.

Az Axios úgy tudja, hogy Trump pénteken összehívta legközelebbi tanácsadóit. A CBS News arról számolt be, hogy 

az amerikai katonák a hétvégén várhatóan újabb csapásokra készülnek, ugyanakkor hivatalos döntés még nem született erről.

Légiriadó Izraelben, csapások Libanonban

Az izraeli hadsereg közlése szerint légvédelmi riasztást rendeltek el Izrael északi részén, a libanoni határ közelében. A szirénák Kirját Smona és Ros HaNikra térségében szólaltak meg, miután a hadsereg „ellenséges légi behatolást” észlelt. Izrael eközben Libanonban folytatta a katonai műveleteket. 

A hadsereg péntek este öt légicsapást mért Kelet-Libanonra, 

a szíriai határ közelében lévő Nabi Sreij térségére, Brita közelében – jelentette a Libanoni Nemzeti Hírügynökség (NNA). 

Pénteken az izraeli hadsereg evakuálásra szólította fel két dél-libanoni épület és környékük lakóit Türosz városában. A figyelmeztetést a hadsereg arab nyelvű szóvivője, Aviháj Adrai tette közzé.

Az izraeli fél azt állítja, hogy az ingatlanokat a Hezbollah használja.

Az izraeli csapások Türosz, Nabatieh, Szaida és Bint Dzsbeil körzeteire is kiterjedtek.

Irán továbbra sem enged a legvitatottabb kérdésekben

Teherán a hét elején nyújtotta be legújabb ajánlatát az Egyesült Államoknak. Erre reagálva Donald Trump amerikai elnök az Öböl menti államok kérésére elhalasztotta a keddre tervezett Irán elleni katonai támadást. Azt mondta, hogy komoly tárgyalások zajlanak Teheránnal. A javaslat azonban nagyrészt azokat a feltételeket ismétli meg, amelyeket Trump korábban már elutasított. Ezek között szerepel

  • a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés, 
  • a háborús károk megtérítése, 
  • a szankciók feloldása, 
  • a befagyasztott iráni vagyon felszabadítása, 
  • valamint az amerikai csapatok kivonása is.

Közeleg a szent háború? Irán vezetése vallási síkra tereli a konfliktust

Lapunk arról is beszámolt, hogy egyre szélsőségesebb üzeneteket közvetít az iráni vezetés az online térben. 

Modzstaba Hamenei az Egyesült Államokkal és Izraellel fennálló szembenállást vallási és ideológiai keretbe helyezte. 

Az X-en közzétett bejegyzései nyomán egy terrorelhárítási szakértő úgy értékelte a használt kifejezéseket, hogy azok a dzsihád, vagyis a szent háború retorikáját idézik fel – erről az alábbi cikkünkben részletesen írtunk. 

Borítókép: Marco Rubio és Donald Trump (Fotó: AFP)

