Újabb csapás készülhet Irán ellen, Trump váratlanul módosította programját + videó

Az iráni külügyminisztérium szóvivője, Eszmáil Bagáji szerint továbbra sem látszik közelinek a megállapodás. A pénteki sajtótájékoztatón úgy fogalmazott:
jelenleg nem lehet azt mondani, hogy a felek a megállapodás küszöbén állnak.
Bagáji ugyanakkor megerősítette, hogy egy katari delegáció érkezett Teheránba az iráni–amerikai tárgyalások támogatására. A küldöttség feladata, hogy segítse a közvetítést a két fél között.
Irán egyelőre nem tárgyalna az atomprogramjáról
Eszmáil Bagáji arról is beszélt, hogy Teherán a jelenlegi egyeztetéseken nem akar a nukleáris program részleteiről tárgyalni. Az iráni külügyi szóvivő az IRNA állami hírügynökség szerint úgy fogalmazott:
a tárgyalások elsődleges célja a háború lezárása, ezért most nincs napirenden az atomprogram részletes megvitatása.
Bagáji emellett bírálta az amerikai álláspontot is. A washingtoni követeléseket túlzottnak és észszerűtlennek nevezte. Az iráni külügyi szóvivő hangsúlyozta, hogy Irán az Atomsorompó-egyezmény aláírója, és joga van a nukleáris energia békés célú felhasználására. Teherán erre minden korábbi nukleáris egyeztetés során is hivatkozott.
