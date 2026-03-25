Elakadtak a tárgyalások: Irán feltételei kiborították Trumpot

Amerikai tisztviselők szerint feszültséget okozott, hogy Irán feltételeket szabott a háború lezárásáról szóló tárgyalásokhoz. A Wall Street Journal beszámolója szerint Teherán egy követeléslistát juttatott el Washingtonhoz közvetítőkön keresztül, mivel közvetlen kapcsolat nincs a felek között.
A jelentés szerint Irán többek között gazdasági ellenőrzést szeretne a Hormuzi-szoros felett, tűzszünetet Izrael és a libanoni Hezbollah között, valamint azt, hogy korlátozások nélkül folytathassa ballisztikusrakéta-programját. Korábban olyan feltételek is felmerültek, mint az amerikai katonai bázisok felszámolása a térségben és pénzügyi kártérítés.
Az Egyesült Államok ezzel szemben azt várja el, hogy Irán korlátozza rakétaprogramját, felhagyjon regionális szövetségesei – például a Hezbollah – támogatásával, valamint számolja fel nukleáris képességeit és adja át dúsított uránkészletét. Amerikai és közel-keleti források a feltételeket irreálisnak nevezték – írja a The Times of Israel.
Irán ugyanakkor tagadja, hogy tárgyalásokat folytatna az Egyesült Államokkal. Egy iráni katonai szóvivő szerint Washington önmagával tárgyal. Az iráni külügy szóvivője szerint az országnak rossz tapasztalatai vannak az amerikai diplomáciával, és jelenleg a védelemre koncentrálnak.
Eközben Irán közvetítők révén megkapta Washington 15 pontos javaslatát, amely a szankciók enyhítését, a nukleáris program visszafogását, nemzetközi ellenőrzést, valamint a Hormuzi-szoros hajózási útvonalának biztosítását tartalmazza.
Egy egyiptomi közvetítő szerint ez egy átfogó ajánlat, de még további egyeztetések szükségesek.
Donald Trump korábban azt állította, hogy tárgyalások zajlanak, és időt adott a Hormuzi-szoros újranyitására. Irán később jelezte, hogy a nem ellenséges hajóknak biztosítja az áthaladást, ami hozzájárult az olajár csökkenéséhez.
A háború február 28-án kezdődött amerikai és izraeli csapásokkal. Azóta több száz iráni rakétát lőttek ki Izraelre, és az izraeli hadsereg több ezer célpontot támadott Iránban. Az izraeli becslések szerint mintegy ötezer iráni katona halt meg a csapásokban, és tízezrek sérültek meg.
