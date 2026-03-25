Elakadtak a tárgyalások: Irán feltételei kiborították Trumpot

The United States is negotiating with itself, an Iranian military spokesman said according to state media, a day after President Trump said Tehran wants to make a deal to end the war in the Middle East https://t.co/FN8gUcsIKR — Reuters (@Reuters) March 25, 2026

Irán ugyanakkor tagadja, hogy tárgyalásokat folytatna az Egyesült Államokkal. Egy iráni katonai szóvivő szerint Washington önmagával tárgyal. Az iráni külügy szóvivője szerint az országnak rossz tapasztalatai vannak az amerikai diplomáciával, és jelenleg a védelemre koncentrálnak.

Eközben Irán közvetítők révén megkapta Washington 15 pontos javaslatát, amely a szankciók enyhítését, a nukleáris program visszafogását, nemzetközi ellenőrzést, valamint a Hormuzi-szoros hajózási útvonalának biztosítását tartalmazza.

Egy egyiptomi közvetítő szerint ez egy átfogó ajánlat, de még további egyeztetések szükségesek.