Rendkívüli

Orbán Viktor: Leállítjuk a gázszállítást Ukrajnába + videó

Megcsillant az iráni konfliktus rendezésének reménye – Azonnal reagáltak a piacok

Komoly fordulat jelei mutatkoznak a hetek óta tartó, a globális energiapiacokat is megrázó közel-keleti konfliktusban. Miután az Egyesült Államok a diplomáciai megoldás felé tett lépéseket, az egekbe szökő olajárak valamelyest esésnek indultak. Bár a fegyveres összecsapások nem értek véget és a helyzet továbbra is törékeny, a piacok azonnal pozitívan reagáltak a tárgyalásos rendezés halvány reménysugarára.

Schweickhardt Gyula
2026. 03. 25. 10:37
Ukrajna lángokba borított az egyik legfontosabb olajexport-központot
Ukrajna lángokba borított az egyik legfontosabb olajexport-központot
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hetek óta tartó, a világ olajellátását fenyegető iráni–amerikai–izraeli konfliktusban az elmúlt napokban a diplomácia is megjelent a színtéren, ami azonnal éreztette hatását a nemzetközi piacokon. A feszültség enyhülésére utaló jelek hatására az olajárak meredek esésnek indultak. A Bloomberg beszámolója szerint a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára akár hét százalékot is zuhant, megközelítve a 97 dolláros szintet, míg az amerikai WTI (West Texas Intermediate) ára 89 dollár közelébe süllyedt. A New York Times is hasonló tendenciákról számolt be, kiemelve, hogy a globális benchmarknak számító Brent ára hatszázalékos csökkenést követően 94 dollár körül stabilizálódott szerdán.

Az Irán által fenntartott korlátozások az elmúlt pár hétben az egekbe lőtték az olajárakat. / Fotó: AFP

A béketerv segíthette az olajár stabilizálódását

A piaci megkönnyebbülés hátterében az Egyesült Államok által kidolgozott, 15 pontos béketerv áll, amelyet állítólag Pakisztán közvetítésével juttattak el Teheránnak. Donald Trump amerikai elnök kedden arról beszélt, hogy folynak a tárgyalások a háború lezárásáról, és úgy tűnik, az irániak is hajlandóak a megegyezésre. Ez jelentős irányváltás a hétvégi retorikához képest, amikor az elnök még Irán energetikai infrastruktúrájának bombázásával fenyegetőzött, amennyiben nem nyitják meg a Hormuzi-szorost.

Körültekintő optimizmus

Irán részéről is érkeztek békülékenyebb jelzések. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek küldött, március 22-i keltezésű levelükben jelezték: hajlandóak átengedni a szoroson azokat a hajókat, amelyek nem köthetők az Egyesült Államokhoz vagy Izraelhez, és betartják a teheráni szabályokat.A piaci elemzők azonban óvatosságra intenek. Bár az árak visszaesése a „háborús kockázati prémium csökkentését” tükrözi, Charu Chanana, a Saxo Markets vezető befektetési stratégája szerint korai lenne teljes fordulatról beszélni. 

Irán hivatalosan még tagadja a közvetlen tárgyalásokat, és a katonai csapatmozgások is folytatódnak.

Robert Rennie, a Westpac Banking Corp. szakértője úgy fogalmazott, hogy bár elmozdultunk a „megsemmisítési” szakasztól egy tárgyalásos végkifejlet felé, a bizalmatlanság miatt ez a folyamat rendkívül összetett lesz.

Gyúlékony kártyavár

A konfliktus eddigi gazdasági hatásai már most is súlyosak, és rávilágítanak a globális ellátási láncok sebezhetőségére. Ausztráliában, a két legnépesebb államban, Új-Dél-Walesben és Victoriában több száz benzinkút jelentett üzemanyaghiányt. A Fülöp-szigeteken nemzeti energia-vészhelyzetet hirdettek, a Chevron pedig arra figyelmeztetett, hogy Kalifornia energiaválság felé sodródhat, ha nem enyhítik a szabályozásokat, mivel az állam a finomított üzemanyagok jelentős részét Ázsiából importálja. Az Egyesült Államokban a benzin ára a háború kezdete óta 34 százalékkal, a gázolajé pedig 42 százalékkal emelkedett. A következő napok döntőek lesznek a konfliktus és a globális gazdaság szempontjából. Bár a diplomáciai erőfeszítések felgyorsultak, a helyzet továbbra is törékeny. 

A Hormuzi-szoroson való biztonságos áthaladás garantálása kulcsfontosságú lesz minden jövőbeli megállapodásban, de addig a piacok továbbra is a „háború ködében” kénytelenek navigálni.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szakos Enikő avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.