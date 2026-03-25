Megcsillant az iráni konfliktus rendezésének reménye – Azonnal reagáltak a piacok

A hetek óta tartó, a világ olajellátását fenyegető iráni–amerikai–izraeli konfliktusban az elmúlt napokban a diplomácia is megjelent a színtéren, ami azonnal éreztette hatását a nemzetközi piacokon. A feszültség enyhülésére utaló jelek hatására az olajárak meredek esésnek indultak. A Bloomberg beszámolója szerint a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára akár hét százalékot is zuhant, megközelítve a 97 dolláros szintet, míg az amerikai WTI (West Texas Intermediate) ára 89 dollár közelébe süllyedt. A New York Times is hasonló tendenciákról számolt be, kiemelve, hogy a globális benchmarknak számító Brent ára hatszázalékos csökkenést követően 94 dollár körül stabilizálódott szerdán.

Az Irán által fenntartott korlátozások az elmúlt pár hétben az egekbe lőtték az olajárakat. / Fotó: AFP

A béketerv segíthette az olajár stabilizálódását

A piaci megkönnyebbülés hátterében az Egyesült Államok által kidolgozott, 15 pontos béketerv áll, amelyet állítólag Pakisztán közvetítésével juttattak el Teheránnak. Donald Trump amerikai elnök kedden arról beszélt, hogy folynak a tárgyalások a háború lezárásáról, és úgy tűnik, az irániak is hajlandóak a megegyezésre. Ez jelentős irányváltás a hétvégi retorikához képest, amikor az elnök még Irán energetikai infrastruktúrájának bombázásával fenyegetőzött, amennyiben nem nyitják meg a Hormuzi-szorost.

Körültekintő optimizmus

Irán részéről is érkeztek békülékenyebb jelzések. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek küldött, március 22-i keltezésű levelükben jelezték: hajlandóak átengedni a szoroson azokat a hajókat, amelyek nem köthetők az Egyesült Államokhoz vagy Izraelhez, és betartják a teheráni szabályokat.A piaci elemzők azonban óvatosságra intenek. Bár az árak visszaesése a „háborús kockázati prémium csökkentését” tükrözi, Charu Chanana, a Saxo Markets vezető befektetési stratégája szerint korai lenne teljes fordulatról beszélni.

Irán hivatalosan még tagadja a közvetlen tárgyalásokat, és a katonai csapatmozgások is folytatódnak.

Robert Rennie, a Westpac Banking Corp. szakértője úgy fogalmazott, hogy bár elmozdultunk a „megsemmisítési” szakasztól egy tárgyalásos végkifejlet felé, a bizalmatlanság miatt ez a folyamat rendkívül összetett lesz.