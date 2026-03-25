Irán olyat lépett, ami az egész világra kihatással lehet

Teherán ugyanakkor kijelentette, hogy az Egyesült Államokhoz és Izraelhez köthető hajók, valamint az agresszió egyéb résztvevői nem tartoznak az ártalmatlan, nem ellenséges, áthaladásra jogosult vízi járművek közé.

Az Iszlám Köztársaság gyakorlatilag lezárva tartotta a Hormuzi-szorost a háború kezdete óta, elzárva ezzel egy kulcsfontosságú globális kereskedelmi útvonalat, amely a világ olajellátásának húsz százalékát felügyeli. Irán többször kijelentette, hogy csak az ellenségeit és azok szövetségeseit fogja támadni a szoros mentén, és a háború kitörését követő napokban mintegy húsz hajóra mért csapást, amelyek megpróbáltak áthaladni a vizeken.

A konfliktus következtében kétezer hajó rekedt a Hormuzi-szoros közelében, ami válságot idézett elő egy olyan útvonalon, ahol naponta körülbelül 130 hajó haladt át.

A lezárás következtében mindössze körülbelül kilencven hajónak sikerült átkelnie a szoroson.

Továbbra sem világos, pontosan mi fog változni annak érdekében, hogy lehetővé váljon az áthaladás a szoroson, azonban több iráni forrás arról számolt be, hogy a törvényhozók egy útdíjrendszer kialakításán dolgoznak, hasonlóan ahhoz, ahogyan Egyiptom szabályozza a Szuezi-csatornát.

Irán lépése, amellyel további ellenőrzést kíván gyakorolni a Hormuzi-szoros felett, egybeesik azzal, hogy Trump szerint zökkenőmentesen haladnak a tárgyalások Teheránnal, és az elnök azt állította, hogy az iszlám rezsim egy ajándékot küldött neki a jóindulat jeleként.

Trump: "They (Iran) gave us a present, and the present arrived today. It was a very big present worth a tremendous amount of money."



"It was a very significant prize", Trump says, adding that it was related to oil and gas.

Ez egy nagyon jelentős dolog volt, és odaadták nekünk, és azt mondták, hogy oda fogják adni. Ez számomra egy dolgot jelentett: a megfelelő emberekkel tárgyalunk

– mondta az iráni tárgyalókról.

Hozzátette, hogy ez nem nukleáris jellegű, ugyanakkor olaj- és gázipari vonatkozású, és a Hormuzi-szoroshoz kapcsolódik. Annak ellenére, hogy Trump többször is kijelentette, hogy kormánya tárgyal Iránnal, az Iszlám Köztársaság tagadta, hogy ilyen egyeztetések zajlanának, és azzal vádolta az elnököt, hogy a részvénypiac és az olajipar aggodalmait próbálja enyhíteni.

