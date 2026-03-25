Teherán közölte, hogy a hajók továbbra is áthaladhatnak a Hormuzi-szoroson, amennyiben az iráni hatóságokkal egyeztetve teszik ezt — számolt be róla a New York Post.
Irán olyat lépett, ami az egész világra kihatással lehet
Teherán közölte, hogy a Hormuzi-szoroson csak az iráni hatóságokkal egyeztető, nem ellenséges hajók haladhatnak át. A stratégiai útvonal lezárása súlyos fennakadásokat okozott: mintegy kétezer hajó rekedt a térségben, miközben a világ olajellátásának jelentős része érintett. Donald Trump eközben sikeres tárgyalásokról és egy jelentős iráni gesztusról beszélt.
Teherán ugyanakkor kijelentette, hogy az Egyesült Államokhoz és Izraelhez köthető hajók, valamint az agresszió egyéb résztvevői nem tartoznak az ártalmatlan, nem ellenséges, áthaladásra jogosult vízi járművek közé.
Az Iszlám Köztársaság gyakorlatilag lezárva tartotta a Hormuzi-szorost a háború kezdete óta, elzárva ezzel egy kulcsfontosságú globális kereskedelmi útvonalat, amely a világ olajellátásának húsz százalékát felügyeli. Irán többször kijelentette, hogy csak az ellenségeit és azok szövetségeseit fogja támadni a szoros mentén, és a háború kitörését követő napokban mintegy húsz hajóra mért csapást, amelyek megpróbáltak áthaladni a vizeken.
A konfliktus következtében kétezer hajó rekedt a Hormuzi-szoros közelében, ami válságot idézett elő egy olyan útvonalon, ahol naponta körülbelül 130 hajó haladt át.
A lezárás következtében mindössze körülbelül kilencven hajónak sikerült átkelnie a szoroson.
Továbbra sem világos, pontosan mi fog változni annak érdekében, hogy lehetővé váljon az áthaladás a szoroson, azonban több iráni forrás arról számolt be, hogy a törvényhozók egy útdíjrendszer kialakításán dolgoznak, hasonlóan ahhoz, ahogyan Egyiptom szabályozza a Szuezi-csatornát.
Irán lépése, amellyel további ellenőrzést kíván gyakorolni a Hormuzi-szoros felett, egybeesik azzal, hogy Trump szerint zökkenőmentesen haladnak a tárgyalások Teheránnal, és az elnök azt állította, hogy az iszlám rezsim egy ajándékot küldött neki a jóindulat jeleként.
Ez egy nagyon jelentős dolog volt, és odaadták nekünk, és azt mondták, hogy oda fogják adni. Ez számomra egy dolgot jelentett: a megfelelő emberekkel tárgyalunk
– mondta az iráni tárgyalókról.
Hozzátette, hogy ez nem nukleáris jellegű, ugyanakkor olaj- és gázipari vonatkozású, és a Hormuzi-szoroshoz kapcsolódik. Annak ellenére, hogy Trump többször is kijelentette, hogy kormánya tárgyal Iránnal, az Iszlám Köztársaság tagadta, hogy ilyen egyeztetések zajlanának, és azzal vádolta az elnököt, hogy a részvénypiac és az olajipar aggodalmait próbálja enyhíteni.
Borítókép: Tankerhajó (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!