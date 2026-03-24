Óriási tüntetések zajlanak tömeges leépítések miatt Romániában

Olténiai lignitbányászok rendeztek kedden tüntetést Bukarestben a kormány székháza előtt a tervezett elbocsátások ellen tiltakozva.

2026. 03. 24. 16:59
A román parlament (Fotó: AFP)
Az Olténiai Energetikai Komplexum mintegy 1500 alkalmazottjától válik meg április elsejétől, és további háromszáztól május elsejétől. A kollektív elbocsátások ellen már napok óta tüntettek az érintettek a vállalat zsilvásárhelyi (Targu Jiu) székhelye előtt, kedden azonban a fővárosban is tiltakozó megmozdulást rendeztek.

Olténiai lignitbányászok rendeztek tüntetést Bukarestben (Fotó: AFP)
A tüntetők az állások megtartását és a – saját juttatásaikat az elbocsátások közepette is megnövelő – igazgatótanács tagjainak menesztését követelték a kormánytól.

Románia a nemzeti helyreállítási tervében vállalt kötelezettséget az olténiai szénbányák bezárására és a szénnel működő hőerőművek leállítására az Európai Unió környezetvédelmi célkitűzéseinek teljesítése érdekében.

A Profit.ro gazdasági portál felidézte: az Európai Bizottság 2022-ben jóváhagyta, hogy Románia 2,66 milliárd eurós állami segélyt nyújtson az átszervezés lebonyolítására a 2021–26-os időszakban. Tavaly decemberben a bukaresti kormány további hároméves haladékot kért Brüsszeltől, és a segély összegét kétszázmillió euróval 2,86 milliárd euróra növelte, arra hivatkozva, hogy késik azoknak a gázalapú, illetve napenergiát hasznosító energetikai kapacitásoknak az üzembe helyezése, amelyekkel kiválthatnák a lignittel működő hőerőművek által termelt kieső villamos energiát.

A késedelem miatt Románia nem teljesítette a vállalt dekarbonizációs célokat, ezért kétségessé vált, hogy lehívhatja-e a környezetvédelmi célok teljesítésével összefüggő 2,5 milliárd eurós tételt a számára elkülönített helyreállítási alapokból.

A bukaresti kormány decemberben abban állapodott meg Brüsszellel, hogy idén – a korábban vállalt 1755 megawatt helyett – 1045 megawattnyi szénalapú hőerőmű-kapacitást állít le.

A Profit.ro szerint a nagyrészt állami tulajdonban lévő cég egymilliárd lejes (77 milliárd forint) veszteséggel zárta a tavalyi évet. A lap szerint a vállalat nyereséges lenne, ha nem büntetnék a környezetszennyezésért, az üvegházhatású gázok kibocsátására kivetett klímaadóra ugyanis tavaly több mint kétmilliárd lejt költött, ami a kiadások 45 százalékát tette ki.

Az átszervezési tervek szerint 2030-ig 2600-ra kell csökkenteni az alkalmazottak számát, amely jelenleg nyolcezerre tehető. Az ország legnagyobb szénalapú energetikai vállalatánál az 1990-es években mintegy hetvenezer ember dolgozott.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
