Óriási tüntetések zajlanak tömeges leépítések miatt Romániában

A tüntetők az állások megtartását és a – saját juttatásaikat az elbocsátások közepette is megnövelő – igazgatótanács tagjainak menesztését követelték a kormánytól.

Románia a nemzeti helyreállítási tervében vállalt kötelezettséget az olténiai szénbányák bezárására és a szénnel működő hőerőművek leállítására az Európai Unió környezetvédelmi célkitűzéseinek teljesítése érdekében.

A Profit.ro gazdasági portál felidézte: az Európai Bizottság 2022-ben jóváhagyta, hogy Románia 2,66 milliárd eurós állami segélyt nyújtson az átszervezés lebonyolítására a 2021–26-os időszakban. Tavaly decemberben a bukaresti kormány további hároméves haladékot kért Brüsszeltől, és a segély összegét kétszázmillió euróval 2,86 milliárd euróra növelte, arra hivatkozva, hogy késik azoknak a gázalapú, illetve napenergiát hasznosító energetikai kapacitásoknak az üzembe helyezése, amelyekkel kiválthatnák a lignittel működő hőerőművek által termelt kieső villamos energiát.