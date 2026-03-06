Az Európai Bizottság újra elárulta a gazdákat, mindent eláraszthat a hormonkezelt brazil marhahús

– Az európai mezőgazdasági termelőket és szövetkezeteiket összefogó Copa-Cogeca – amelynek tagja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségével egyetértésben mélyen elutasítja, hogy az Európai Bizottság a közelmúltban egyre aggasztóbb fejlemények sem ellenére sem mondott le az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról – írta a kamara.

Jelezték: az európai mezőgazdaság és élelmiszeripar szereplői évek óta hangsúlyozzák, hogy a dél-amerikai országokkal kötött kereskedelmi egyezmény súlyos károkat okozhat az ágazatnak, aláásva a fogyasztók bizalmát és veszélyezteti az élelmezésbiztonságot is. A termelők ennek több alkalommal hangot is adtak, a múlt év végén Brüsszelben, ez év elején pedig Strasbourgban vonultak utcára ezrével a felháborodott gazdák.

Nem kapott garanciákat az Európai Unió

A termelők aggodalmai nem csak a jelentős mennyiségben beáramló importtal kapcsolatosak, ami egyes érzékeny ágazatokban, mint a marhahús, a baromfi és a cukor végzetes következményekkel járna, hanem a termelési normák, a környezetvédelmi követelmények, az állatjóléti szabályok, a növényvédő szerek használata és a munkaügyi normák terén fennálló tartós veszélyekkel kapcsolatban is. Az Európai Unió ugyanis eddig nem kapott olyan garanciákat, amelyek valóban megnyugtatnák a termelőket és a fogyasztókat.

Még aggasztóbb, hogy az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságának (DG SANTE) legutóbbi ellenőrzése súlyos hiányosságokat tárt fel a brazil marhahússal kapcsolatban.

Míg az EU-ban a növekedésserkentő hormonok alkalmazása az állattenyésztésben tilos, a jelentés azonban arra a következtetésre jutott, hogy Brazília jelenlegi ellenőrzési és nyomonkövetési rendszere nem nyújt teljes körű biztosítékot e követelmények betartására. Így jelentős kockázata van annak, hogy a Mercosur-egyezmény alkalmazásával Európát eláraszthatja a hormonkezelt brazil marhahús.

Súlyos vétség, hogy az Ursula von der Leyen vezette bizottság a mezőgazdasági ágazatok aggályait és az Európai Bíróság vizsgálatát is figyelmen kívül hagyva erőlteti a megállapodás ideiglenes alkalmazását. Ezzel ellentmond korábbi ígéretének, miszerint nem hajtanak végre olyan megállapodást, amely nem rendelkezik az Európai Parlament átfogó hozzájárulásával.