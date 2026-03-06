Komoly következménnyel járt a Szeged BL-kudarca, bejelentették a távozást

A dán GOG elleni vereség már sok volt a szegedi szurkolóknak , bár a füttyszó talán nem csak az OTP Bank-Pick Szeged újabb kudarcának, hanem annak is szólt, hogy az utolsó percekben a magyar játékosok a kispadról figyelték, ahogy a szegedi légiósokat lerohanják a dán fiatalok. A szegedi szurkolók egyik kedvence, Bodó Richárd körön kívülre került Michael Apelgren vezetőedzőnél, akinek a szerződését ősszel 2028-ig meghosszabbította a klub. A svéd edző ennek ellenére nem dőlhet hátra, különösen a klub friss döntése után.

A dán GOG is megállította az OTP Bank-Pick Szegedet a férfikézilabda BL-ben, az újabb kudarc nem maradt következmény nélkül (Fotó: Délmagyarország/Karnok Csaba)

A szegedi egyesület ugyanis hivatalos oldalán bejelentette a dánok elleni vereség másnapján, hogy tizenöt év után távozik az igazgatósági elnök, Szűcs Ernő Péter, aki lényegében a klubigazgató volt, azaz Apelgren is új főnököt kap.

Mit rejt a Szeged jövője a BL-kudarc után?

A Szeged a Bajnokok Ligájában ugyan tovább fog jutni a kieséses szakaszba, de a GOG elleni kudarc után jó eséllyel csak a hatodik helyen végez a csoportjában, noha a meccs előtt még a negyedik pozíció is elérhetőnek tűnt.