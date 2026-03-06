Rendkívüli

Ukrán titkosszolgálati tisztet fogott el a NAV, aranytömböket és pénzt szállítottak

OTP Bank-Pick Szegedkézilabdaférfi kézilabda Bajnokok Ligája

Komoly következménnyel járt a Szeged BL-kudarca, bejelentették a távozást

Csütörtök este egymás után negyedik meccsét veszítette el a férfikézilabda BL-ben az OTP Bank-Pick Szeged, ezúttal hazai pályán a dán GOG ellen kapott ki 37-34-re. A szurkolók kifütyülték a csapatot, s az újabb kudarcra a klubvezetés is reagált: a meccs másnapján a Szeged hivatalos oldalán jelentette be Szűcs Ernő Péter igazgatósági elnök távozását.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 10:58
Az OTP Bank-Pick Szeged szurkolói a dán GOG elleni BL-vereség után világosan kifejezték elégedetlenségüket Fotó: Délmagyarország/Karnok Csaba
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A dán GOG elleni vereség már sok volt a szegedi szurkolóknak , bár a füttyszó talán nem csak az OTP Bank-Pick Szeged újabb kudarcának, hanem annak is szólt, hogy az utolsó percekben a magyar játékosok a kispadról figyelték, ahogy a szegedi légiósokat lerohanják a dán fiatalok. A szegedi szurkolók egyik kedvence, Bodó Richárd körön kívülre került Michael Apelgren vezetőedzőnél, akinek a szerződését ősszel 2028-ig meghosszabbította a klub. A svéd edző ennek ellenére nem dőlhet hátra, különösen a klub friss döntése után.

A dán GOG is megállította az OTP Bank-Pick Szegedet a férfi kézilabda BL-ben, az újabb kudarc nem maradt következmény nélkül
A dán GOG is megállította az OTP Bank-Pick Szegedet a férfikézilabda BL-ben, az újabb kudarc nem maradt következmény nélkül (Fotó: Délmagyarország/Karnok Csaba)

A szegedi egyesület ugyanis hivatalos oldalán bejelentette a dánok elleni vereség másnapján, hogy tizenöt év után távozik az igazgatósági elnök, Szűcs Ernő Péter, aki lényegében a klubigazgató volt, azaz Apelgren is új főnököt kap.

Mit rejt a Szeged jövője a BL-kudarc után?

A Szeged a Bajnokok Ligájában ugyan tovább fog jutni a kieséses szakaszba, de a GOG elleni kudarc után jó eséllyel csak a hatodik helyen végez a csoportjában, noha a meccs előtt még a negyedik pozíció is elérhetőnek tűnt.

Mindeközben a csapat hazai porondon sem tud kilépni a Veszprém árnyékából, a mostani lépés annak beismerése lehet, hogy új irányt kell találnia a szegedi klubnak.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekháború

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu