Cristiano RonaldoCarlo AncelottiZinédine Zidanegareth baleReal Madrid

Ronaldónak odaszúrt a korábbi csapattársa, aki Zidane és Ancelotti titkát is felfedte

Hosszú podcastinterjút adott Gareth Bale. A Real Madrid és a walesi válogatott korábbi világsztárjával szóba került Zinédine Zidane, Carlos Ancelotti és Cristiano Ronaldo is. Bale külön kiemelte: biztosan van olyan véleménye, amellyel a portugál nem ért egyet.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 13:51
Cristiano Ronaldo és Gareth Bale sok közös sikert elért a Real Madrid mezében Fotó: NurPhoto via AFP/David Aliaga
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rengeteg témáról beszélt a Stick to Football podcastban Gareth Bale, a Real Madrid és a walesi labdarúgó-válogatott korábbi klasszisa. A szélső szerint ő gyorsabb volt, mint Cristiano Ronaldo, felidézte Zinédine Zidane rövid taktikai értekezleteit és Carlo Ancelotti munkamódszereiről is beszélt. Bale esetében nem meglepő módon a golf is szóba került: a Real Madridnál töltött utolsó éveiben azzal vádolták, hogy az a sport már fontosabb neki, mint a futball vagy éppen a királyi klub.

Gareth Bale és Cristiano Ronaldo Zinédine Zidane irányítása alatt nyert több BL-trófeát a Real Madrid színeiben, a walesi szerint mégis Carlo Ancelotti volt a legjobb edzője
Gareth Bale és Cristiano Ronaldo Zinédine Zidane irányítása alatt nyert több BL-trófeát a Real Madrid színeiben, de a walesi szerint mégis Carlo Ancelotti volt a legjobb edzője (Fotó: NurPhoto/AFP/Jose Breton)

– A sajtó hozta létre azt a karaktert, én pedig nem izgattam magamat. Ahhoz tartottam magam, hogy a meccsek előtti 40 órában már nem golfozom, profi voltam – cáfolta a tévhiteket Bale.

Bale vagy Ronaldo: ki volt a gyorsabb?

A walesi futballista leghíresebb csapattársáról, Cristiano Ronaldóról is beszélt, s nem titkolta: a portugál sztár valóban gyakran dühös lett, ha nem passzolt neki, ugyanis Ronaldónak nagyon fontos volt, hogy több gólt szerezzen, mint Lionel Messi. A ma már Szaúd-Arábiában futballozó Ronaldo Bale további szavait is zokon veheti.

– Cristiano mást mondana, de szerintem én voltam a gyorsabb – szögezte le Bale, aki egyik legemlékezetesebb gólját is a sebességét kihasználva lőtte a Barcelona ellen, amiről most elárulta: sokat segített abban, hogy csökkenjen rajta a nyomás Madridban. Bale a taktikára is kitért.

– Cristianóról tudtam, hogy nem fog sokat visszazárni védekezni, úgyhogy kicsit feláldoztam magam. Az edző persze adott néhány utasítást, de nem atomfizikáról volt szó – emlékezett vissza Bale.

Zidane, Ancelotti, Alonso: ki volt a Real Madrid legjobb edzője?

A walesi szavai alapján az is jobban érthető, miért nyilatkozta nemrég Xabi Alonso kirúgása kapcsán, hogy a baszk szakember túlságosan is a taktikára koncentrált, s ez lett a veszte Madridban.

– A Real Madridnál nem edzőnek, hanem menedzsernek kell lenni. Menedzselni kell az egókat – mondta akkor Bale, s ezzel egybecseng, amit most Zinédine Zidane-ról, illetve Carlo Ancelottiról, akik mindketten nyertek BL-r a Real Madriddal úgy, hogy Bale is a csapat tagja volt.

– Zidane nem sokat csinált… Ha a Barca vagy a Bayern ellen játszottunk, akkor volt valamennyi taktika, mások ellen minimális.

Ancelotti volt a legjobb a személyes kapcsolatok terén. Ha nem játszottál, akkor is úgy érezted, hogy ő a legjobb barátod. Elképesztő képessége volt, hogy megtartsa az egységet és mindenki boldogságát.

Bale szavai alapján bizakodhatnak Brazíliában is, ugyanis Ancelotti az idei futball-vb-n a brazil válogatottat vezetné vissza a csúcsra. Egóban abban a keretben sem lesz hiány.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekháború

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu