Díjat kapott lapunk újságírója

A Magyar Nemzet sportrovatának rovatvezető-helyettese, Szalay Attila lett a februári díjazottja a Provident Pénzügyi Zrt. Provident Sajtódíj a Láthatatlanokért pályázatának, amelynek célja a láthatatlan társadalmi csoportok láthatóvá tétele.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 18:23
Szalay Attila
A Láthatatlanokért pályázatának februári díjazottja Szalay Attila sportújságíró, aki futás közben véletlenszerűen megismert hajléktalan férfi, Gábor portréjával nevezett. A riport központi eleme egy szokatlan találkozás: az újságíró egy budapesti buszmegállóban veszi észre a férfit, aki Jókai Mór egyik regényét olvassa elmélyülten, a nélkülözés nyomai egyértelműen látszanak rajta. A személyes megszólítás nyomán kibontakozó beszélgetésből kiderül, hogy Gábor lomtalanításból gyűjti a kidobott könyveket, és az olvasás az egyetlen kapocs, ami a korábbi, teljesebb életéhez – a hobbijaihoz, álmaihoz – köti. Történetén keresztül a riport árnyalja a hajléktalansághoz kapcsolódó társadalmi előítéleteket, és megmutatja, hogy a nincstelenség nem feltétlenül jár együtt a kultúrától való elszakadással, az emberi méltóság nehéz körülmények között is megőrizhető.

– Sportújságíróként mindig is a teljesítmények mögött meghúzódó láthatatlan küzdelmek érdekeltek. Ritkán írok nem sporttémában, de ha mégis, akkor ugyanúgy az inspiráló emberi történeteket keresem. Így futottam bele – szó szerint – Gáborba is. 

Sokszor úgy megyünk el a hajléktalan emberek mellett, mintha ott sem lennének. De amikor Gábor egy szakadt Jókai-könyvet olvasott a buszmegállóban, az annyira emberi pillanat volt, hogy azt éreztem, másoknak is meg kell mutatnom. Édesanyám szociális területen dolgozott, és amikor kamaszként kijelentettem, hogy mindenki magának köszönheti a sorsát, csak annyit felelt: soha nem tudhatod, kinek mit tartogat az élet. Ma már értem, hogy sok múlhat néhány rossz fordulaton is.

Köszönöm a szakmai zsűri megtisztelő visszajelzését, mert megerősít abban, hogy fontos hasonló témákkal foglalkozni. A sportban azt szeretem a legjobban, hogy az esélytelenek is példát mutathatnak. Ez az életben is megtörténhet – fogalmazott Szalay Attila. – Középiskolában döntöttem el, hogy sportújságíró leszek. A Nemzeti Sportnál töltött gyakornokság után kilenc meghatározó évet dolgoztam a Képes Sportnál, egészen a magazin Covid-időszakban történt megszűnéséig. Ezt követően kiadón belül a Magyar Nemzet sportrovatához csatlakoztam, ahol a sportmédiában elismert kollégáktól tanulhattam.

Szalay Attila díjnyertes cikke ITT olvasható.

