Jókai Mór, ha a kukában végzi – az olvasó hajléktalan, aki megmenti a könyveket

Futás közben messziről kiszúrom a férfit a buszmegállóban. Keresztbe vetett lábbal ül, a feje előrebillen, a háta meggörbül. Könyvet tart az ölében – olvas. Kedd délelőtt van. A jóleső napsütésnek a január eleji nagy havazás utolsó jégdarabjai is megadják magukat.

Ahogy közeledek a férfihoz, egyre csak figyelem, még magam sem értem, hogy miért.

Lépésről lépésre tűnnek fel a részletek. A szakadás a dzsekije vállán, a piros-fekete munkáskesztyű a jobb kezén, a balon semmi. Ahogy elfutok előtte, megcsapja orromat a megült szag – az utcai lét jellemző velejárója.

Budapesten sokfelé és sokféle hajléktalant látni. A buszmegállóban ülő férfi egyszerre nyújt tipikus és szokatlan látványt. A lába mellett heverő hátizsákjából kikandikál az olcsó bor, és már nincs tele a kétliteres PET-palack. Közben mégis méltóságteljes, ahogy beleveszik a könyv lapjaiba.

Hajléktalan ember és az olvasás: Gábor gyűjtögeti a könyveket, most Jókai Mór regényét olvassa Fotó: A szerző felvétele

Eltávolodok, folytatom utamat. Tíz kilométer futást terveztem, rápillantok a telefonra, még csak hatnál tartok. Hirtelen megállok, és visszafordulok. Amikor a buszmegállóhoz érek, a férfi még mindig olvas. Odalépek hozzá.

Elnézést, megkérdezhetem, mit olvas?

– szólítom meg kissé bátortalanul, nem tudva, hogy milyen lesz a fogadtatás.

– Hogy én? – ocsúdik fel. Rám néz, aztán a könyvre, majd újra rám. A meglepettség kiül az arcára, úgy mondja:

– A jövő század regénye. Jókai Mór könyve.

Öregasszony és a kannibálok

Bemutatkozunk, Gábornak hívják. Elárulja a vezetéknevét is, de azt inkább nem írom le, és olyan képet sem közlünk róla, amin felismerhető – az utca kemény világ, bajt pedig nem akarunk okozni neki. Van belőle épp elég.

Átsétálunk a buszmegálló mögötti parkba, leülünk egy padra. Örömmel mutatja meg a könyvét, azt sem bánja, hogy lefotózom a mobilommal. A borító elrongyolódott, a viharvert, gyűrött lapokon foltok éktelenkednek. 1981-es kiadás, az első nyomásból való azután, hogy a kommunista kultúrpolitika évtizedekig tiltotta Jókai utópisztikus művét az oroszellenes részletei miatt.

– Valamikor régen már olvastam. Most újra a kezembe került – meséli Gábor. – Lomtalanításkor az emberek kidobják a könyveket, én meg gyűjtögetem. Van egy öregasszony, akivel szoktam cserélgetni is itt a parkban.