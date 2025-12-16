Különleges könyv született Jókai Mórról

A magyar irodalom óriása, Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett emlékév egyik legfontosabb irodalmi eseményének adott otthont a Kertész Imre Intézet. Sal Endre Jókai harmincháromszor című kötetének bemutatóján egyértelművé vált, hogy az írófejedelem öröksége nem porosodó tananyag, hanem élő, nemzetmegtartó erő.

Schmidt Mária a Jókai Mór harmincháromszor bemutatóján. Fotó: Mirkó István

Schmidt Mária, a Kertész Imre Intézet főigazgatója a beszédében kiemelte, Sal Endrének a legnagyobb mesélőről kellett mesélnie, arról az íróról, aki az utolsó porcikájáig hazafi volt. Jókai nemcsak az irodalomban, hanem a politikában és a forradalmi barikádokon is a magyarokat szolgálta.

Úgy vélem, soha többé nem lesz ilyen írónk

– tette hozzá.

Felidézte, hogy Jókait a maga korában csupán a saját tőkéje segítette: a papír, a kényelmes szék, egy pohár bor és a szabadon szárnyaló fantázia. Schmidt Mária hangsúlyozta: a kötet elolvasása közben olyan érzésünk támad, mintha mi magunk is ott ülnénk a balatonfüredi verandán az idős író mellett, hallgatva elapadhatatlan történeteit. Jókai mindenkié: a múlté, a jelené és a még meg sem született magyaroké is – hangoztatta.

Iránytű a jövő nemzedékének

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter szerint Jókai életműve a magyar tudat és az összetartozás elengedhetetlen része. Az emlékév célja éppen az, hogy ez a kivételes alkotóerő a modern olvasókhoz is közelebb kerüljön.

A miniszter szerint a fiataloknak Jókai akkor válik igazán vonzóvá, ha meglátják mögötte az embert – a hús-vér férfit a maga szenvedélyeivel, humorával és kalandos életével.

– Jókai Mór születésének 200. évfordulóján arra emlékezünk, hogy mit tett ezért a nemzetért a legmagyarabb író, akinek valójában egyetlen vágya és küldetése volt: elmesélni ennek a nemzetnek a történetét. Történetei pedig egyszerre szólnak a múltról és a jövőről, mert megmutatják, kik voltunk, és iránytűként segítenek abban is, kik szeretnénk lenni – fogalmazott a miniszter, hozzátéve, a könyv címe – a 33-as szám – a krisztusi kort és a teljességet idézi, amely méltó keretet ad az író bemutatásának.