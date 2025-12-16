Jókai MórkönyvbicentenáriumKertész Imre Intézet

Különleges könyv született Jókai Mórról

A legmagyarabb író alakját hozza karnyújtásnyira Sal Endre legújabb, Jókai harmincháromszor című kötete, amelyet a Jókai-emlékév részeként mutattak be a Kertész Imre Intézetben. Schmidt Mária főigazgató és Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter szerint a könyv nemcsak tisztelgés a lángelme előtt, hanem kapu a fiatalabb generációknak.

Balázs D. Attila
2025. 12. 16. 18:30
Fotó: Mirkó István Forrás: MI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar irodalom óriása, Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett emlékév egyik legfontosabb irodalmi eseményének adott otthont a Kertész Imre Intézet. Sal Endre Jókai harmincháromszor című kötetének bemutatóján egyértelművé vált, hogy az írófejedelem öröksége nem porosodó tananyag, hanem élő, nemzetmegtartó erő.

Jókai Mór
Schmidt Mária a Jókai Mór harmincháromszor bemutatóján. Fotó: Mirkó István

Schmidt Mária, a Kertész Imre Intézet főigazgatója a beszédében kiemelte, Sal Endrének a legnagyobb mesélőről kellett mesélnie, arról az íróról, aki az utolsó porcikájáig hazafi volt. Jókai nemcsak az irodalomban, hanem a politikában és a forradalmi barikádokon is a magyarokat szolgálta. 

Úgy vélem, soha többé nem lesz ilyen írónk

– tette hozzá.

Felidézte, hogy Jókait a maga korában csupán a saját tőkéje segítette: a papír, a kényelmes szék, egy pohár bor és a szabadon szárnyaló fantázia. Schmidt Mária hangsúlyozta: a kötet elolvasása közben olyan érzésünk támad, mintha mi magunk is ott ülnénk a balatonfüredi verandán az idős író mellett, hallgatva elapadhatatlan történeteit. Jókai mindenkié: a múlté, a jelené és a még meg sem született magyaroké is – hangoztatta.

 

Iránytű a jövő nemzedékének

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter szerint Jókai életműve a magyar tudat és az összetartozás elengedhetetlen része. Az emlékév célja éppen az, hogy ez a kivételes alkotóerő a modern olvasókhoz is közelebb kerüljön. 

A miniszter szerint a fiataloknak Jókai akkor válik igazán vonzóvá, ha meglátják mögötte az embert – a hús-vér férfit a maga szenvedélyeivel, humorával és kalandos életével.

– Jókai Mór születésének 200. évfordulóján arra emlékezünk, hogy mit tett ezért a nemzetért a legmagyarabb író, akinek valójában egyetlen vágya és küldetése volt: elmesélni ennek a nemzetnek a történetét. Történetei pedig egyszerre szólnak a múltról és a jövőről, mert megmutatják, kik voltunk, és iránytűként segítenek abban is, kik szeretnénk lenni – fogalmazott a miniszter, hozzátéve, a könyv címe – a 33-as szám – a krisztusi kort és a teljességet idézi, amely méltó keretet ad az író bemutatásának.

20251215 Budapest Jókai Mór harminháromszor Sal Endre könyvbemutató fotó: Mirkó István Magyar Nemzet
Hankó Balázs. Fotó: Mirkó István

A szerző, Sal Endre elárulta: valóságos csemege volt számára a könyv megírása. Célja az volt, hogy „leporolja” az íróról kialakult szoborszerű képet, és megmutassa a kék szemű, szőke, nők által rajongott zsenit, aki képes volt megélni a pillanatot.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány kiadásában megjelent kötet több mint 160 érdekes felvétellel és dokumentummal illusztrálva mutatja be Jókai életének 33 meghatározó metszetét, igen tág spektrumban ábrázolva a nemzetéért aggódó forradalmárt, a vérbeli regényírót, a karikaturistát és a természet, sőt a csigák szerelmesét – merthogy Jókai Mór igencsak nagy rajongója és gyűjtője volt ezeknek a különleges állatoknak.

 

Világhírű író volt a javából

Az est háziasszonya, Ugron Zsolna író megjegyezte:

Jókai nem csupán idehaza volt népszerű, hanem valódi világsztárnak számított. Sal Endre megjegyezte, olyan nagyságok rajongtak érte, mint Viktória királynő, Mark Twain vagy Csehov – utóbbi ráadásul valójában egy Jókai stílusában írt kisregénnyel indította el a saját karrierjét.

A szerző kifejtette, kötete legfőbb küldetése, hogy a mai olvasó ismét kedvet kapjon Jókai műveihez, felismerve, hogy az ő szavaiban rejlik nemzeti önképünk egyik legtisztább forrása. Emlékeztetett, hogy az 1848–49-es forradalom és szabadságharc utáni években Jókai Mór volt az, aki segített, hogy megmaradjunk, felépüljünk, hogy rátaláljunk a könyvekre. Erkölcsi érzéke zsinórmértéket adott, hiszen Mikszáth megjelenéséig a legnehezebb időkben ő volt „a” mesemondó, egyben a legmagyarabb író, aki tanított és nevelt. – A Jóisten küldte őt – jegyezte meg Sal Endre.

 

Borítókép: Ugron Zsolna és Sal Endre a könyv bemutatóján (Fotó: Mirkó István)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekVietnám

Ötvenhat évvel ezelőtti üzenet + videó

Bayer Zsolt avatarja

1969-ben megkérdezték egy Vietnámban szolgáló amerikai katonától, hogy mit üzen az ötven évvel később élő amerikaiaknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu