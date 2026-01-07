horrorra akadvajayne trckahaláleset

Elhunyt a Horrorra akadva sztárja, aki egy Lady Gaga-klipben is szerepelt

Meghalt Jayne Trcka, a Horrorra akadva egyik szereplője. A profi testépítőként is ismert színésznőt San Diegó-i otthonában találták meg, halálának okát egyelőre vizsgálják.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 11:25
Elhunyt Jayne Trcka, profi testépítő és színésznő, aki a Horrorra akadva című filmben Miss Mannt alakította. A 62 éves nőt kaliforniai otthonában, San Diegóban találták meg  – adta hírül a New York Post.

A testépítőt egyik barátja azonosította, miután többszöri telefonhívásra sem válaszolt, ezért elment hozzá, hogy megnézze, minden rendben van-e. Trcka a konyhájában feküdt, az életét már nem tudták megmenteni

A nő fia később elmondta: édesanyja december 12-én hunyt el, és tudomása szerint nem volt ismert komoly betegsége. 

A San Diegó-i igazságügyi orvosszakértő megerősítette a halálhírt, a halál pontos okát azonban egyelőre nem közölték.

Jayne Trcka az 1980-as években versenyszerűen testépített, majd 2000-ben kapta meg első filmes szerepét a Horrorra akadva, avagy tudom, kit ettél tavaly nyárson (Scary Movie) című vígjátékban. 

Számos fitneszmagazinban szerepelt, többek között a MuscleMag International és a Women’s Physique World lapjain. Televíziós szereplései közé tartozott a The Drew Carey Show és a Whose Line Is It Anyway? is. Később Dél-Kaliforniában ingatlanközvetítőként dolgozott.

2009-ben az ikonikus Telephone klipben is feltűnt, ahol rendőrként Lady Gaga börtönbe szállításában vett részt; a videó Beyoncé közreműködésével készült.

 

Borítókép: Jelenet a Horrorra akadva, avagy tudom, kit ettél tavaly nyárson (Scary Movie) vígjátékból (Forrás: AFP)

 

