Kórházba került Balázs Klári

A Honvédkórházban látták Korda Györgyöt várakozni, amikor egy ápoló odalépett hozzá, és közölte, betolta Klárikát a műtőbe, minden rendben lesz – írja a lap, melyhez egy olvasó juttatta el az információkat.
A pár menedzsere megerősítette, aggodalomra semmi ok, az énekesnő jól van.
Ez egy tervezett rutinműtét volt. Klárika túl van rajta, minden rendben ment, pár napon belül kiengedik a kórházból. Mindent megteszünk, hogy mielőbb meggyógyuljon, szerdán már a Magyar Zene Házában fog fellépni
– fogalmazott.
