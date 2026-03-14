Kórházba került Balázs Klári

A Honvédkórházban látták Korda Györgyöt várakozni, amikor egy ápoló odalépett hozzá, és közölte, betolta Klárikát a műtőbe, minden rendben lesz – írja a lap, melyhez egy olvasó juttatta el az információkat.

A Korda György–Balázs Klári előadóművész házaspár a róluk nyílt pop-up kiállítás megnyitóján a Magyar Zene Házában

A pár menedzsere megerősítette, aggodalomra semmi ok, az énekesnő jól van.

Ez egy tervezett rutinműtét volt. Klárika túl van rajta, minden rendben ment, pár napon belül kiengedik a kórházból. Mindent megteszünk, hogy mielőbb meggyógyuljon, szerdán már a Magyar Zene Házában fog fellépni

– fogalmazott.